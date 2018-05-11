Жалоба премьер-министру Армении

Премьер-министру Республики Армении Господину Пашиняну Н.

От подсудимого по уголовному делу

ЕКД/ /0276/01/15

Сачкова Владимира Александровича

Уважаемый господин Пашинян,

Осознавая тот факт, что судебная система в Армении является независимой, никто не имеет права вмешиваться в деятельность судей, тем не менее, обращаюсь в Вам в надежде, что с изменениями, произошедшими в Армении, должны измениться и многие принципы, в том числе обеспечение права на справедливое судебное производство, соблюдение которого в Армении пока что сильно хромает.

В суде первой инстанции общин Кентрон и Норк-Мараш Республики Армения слушается уголовное дело ЕКД/ /0276/01/15 по обвинению гражданина Российской Федерации Владимира Александровича Сачкова. Я находился под стражей с мая 2014года (был задержан властями Республики Беларусь, в ноябре 2014 г экстрадирован в Армению) по 17 августа 2017г (судом была избрана альтернативная мера пресечения в виде залога).

Следствие по делу было завершено в октябре 2015года, в ноябре 2015г дело поступило в суд, 18.11.2015г было распределено судье Гагику Погосяну, который, однако, заявил самоотвод. 25.11.2015г дело было передано судье Армену Бекташяну, который 27.11.2015г принял его к производству. 21.12.2015г было назначено первое судебное заседание, которое не состоялось по причине занятости судьи в другом судебном заседании. С тех пор за два с половиной года было назначено 80 заседаний, из которых реально состоялось всего 29.

9 августа 2017года, еще находясь в УИУ “Нубарашен” я направил жалобу на затягивание разумных сроков судебного разбирательства на имя министра юстиции РА господина Д.Арутюняна и руководителя судебного департамента господина К.Поладяна, на которую до сих пор не получил никакого ответа.

Вторая жалоба была адресована в Совет Правосудия и подана 24 ноября 2017 г.

Третья жалоба была направлена 12 января 2018 г. и была адресована так же в Совет правосудия. Ответа так же не было.

Так же моими адвокатами были направлены жалобы Министру юстиции, защитнику прав человека в Армении, генеральную прокуратуру.

Однако я не получил ответа ни на одну из моих жалоб, и это не привело к изменениям в работе суда. Более того, с начала декабря 2017г по сегодняшний день состоялось всего 4 заседания, очень непродолжительные по времени, не более 10-20 минут.

Кроме того, судья Армен Бекташян неоднократно по надуманным причинам затягивал рассмотрение ходатайств стороны защиты об изменении меры пресечения.

Международным правом, являющимся составляющей частью законодательства Республики Армения, закреплено понятие «разумных сроков» судопроизводства. В данном случае ни одно из судебных заседаний не было отложено по вине стороны защиты. Все несостоявшиеся судебные заседания были отложены в результате «действия компетентных властей». И если неявка прокурора, невозможность или недостаточно приложенные усилия суда для обеспечения явки участников процесса – переводчика, свидетелей и т.д. по любому является виной государства, то отложение судебного заседания из-за того, что судья, назначив судебное заседание ушел в отпуск, не закончил предыдущее заседание, либо находится в совещательной комнате – результат недобросовестной работы судьи, неспособного рационально организовать работу суда и тем самым непосредственно нарушающего права подсудимого, находящегося под стражей уже более четырех лет, на справедливое судебное разбирательство в разумный срок. Таким образом судья нарушает норму, прямо закрепленную в законодательстве без ущерба для интересов правосудия, с минимальными затратами и в течение разумного периода времени для изучения и решения проблем производительности в пределах своей компетенции в соответствии с законом. РА. Сложившуюся практику затягивания в работе суда можно трактовать как вымогательство каких-то преференций и удержания меня в заложниках.

Законодательно, в республике Армения период судебного разбирательства никак не ограничен, что создает предпосылки для системной бездеятельности судей, которая не имеет ничего общего с независимостью судей. Судьи имитируют работу, назначая и не проводя заседания. Получая при этом зарплату и расходуя государственные средства и ресурсы. Невозможно прогнозировать состоится ли назначенное судьей заседание или нет, таким образом невозможно и говорить о справедливом суде потому, что со стороны защиты приглашенные эксперты или свидетели, или переводчики не могут по полгода ходить на заседания, которые не проводятся судьей.

Отдельно прошу Вас обратить внимание на аппарат судей. Ни на одно заявление в Совет правосудия, ни в министерство юстиции, ни руководителю судебного департамента – я не получил ответ. Формально, по закону Армении подобные заявления подлежат ответу в 5 дневные период. В моем случае ни на одно я не получил ответ.

То же касается судебных решений и актов. Все они предоставляются с задержкой в несколько месяцев. Это касается судей первой инстанции, кассационного и апелляционного суда.

Я привожу примеры, которые касаются только меня. При этом, на моем опыте, я уверенно заявляю, что это происходит со всеми, кто попал во « власть» судебной машины. Имеет место полное ущемление прав граждан, у которых процессуальные статус годами неопределённы.

Исходя из вышеизложенного убедительно прошу принять меры по устранению нарушения моего права на справедливое судебное разбирательство в разумный срок законодательными, организационными и административными методами.