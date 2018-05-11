В Национальном Собрании Агвана Варданяна сменит Рузанна Аракелян

Председатель Национального Собрания Ара Баблоян подписал протокол о прекращении с сегодняшнего дня полномочий депутата парламентской фракции АРФ Дашнакцутюн Агвана Варданяна.

Представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Арсен Амбарцумян сообщил Hetq.am, что в парламенте Варданяна сменит следующий в пропорциональном списке партии кандидат – Рузанна Аракелян.

На парламентских выборах 2007 г. Р.Аракелян избиралась депутатом НС по пропорциональному списку АРФД.

Агван Варданян сложил депутатские полномочия в связи с тем, что 1 мая отказался голосовать по кандидатуре премьер-министра так, как решила АРФД.