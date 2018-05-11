Среда, 23 мая
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Депутаты НС Лена Назарян и Арарат Мирзоян представили поручительство по вопросу изменения меры пресечения в отношении Гарегина Чугасзяна



Депутаты парламентской фракции “Елк” Арарат Мирзоян и Лена Назарян представили в суд поручительство по вопросу изменения меры пресечения в отношении арестованного в рамках дела “Сасна црер” Гарегина Чугасзяна.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Арарат Мирзоян. В беседе с нами адвокат Чугасзяна Тигран Егорян сказал, что два часа назад передал в Генпрокурутару ходатайство.

“Учитывая то обстоятельство, что Гарегин Чугасзян проводит голодовку, которая привела к ухудшению состояния его здоровья, прокуратура получает возможность рассмотреть этот вопрос в сжатые сроки. По закону ходатайство должно быть рассмотрено в 5-дневный срок, однако в подобных случаях прокуратура не может отложить рассмотрение данного вопроса и должна решить его как можно скорее”,- сказал Егорян.

В Генпрокуратуре сообщили, что ходатайство получено и рассматривается.

Напомним, что Гарегин Чугасзян с июля 2016 г. находился в розыске по признакам ч.1 ст.225 УК РА – организация массовых беспорядков. В отношении него орган предварительного следствия применил меру пресечения в виде ареста. Выдвинутое Чугасзяну обвинение касается уголовного дела о подготовке массовых беспорядков в местах проведения публичных мероприятий 24 апреля 2015 г. По данному делу проходят также Жирайр Сефилян, Геворк Сафарян, Павел Манукян и Варужан Аветисян.

Чугасзян около двух лет скрывался в подполье, однако 24 апреля он был задержан после посещения мемориала жертв Геноцида армян на холме Цицернакаберд.

 


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