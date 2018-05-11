Пашинян и Путин встретятся в Сочи 14 мая

Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Российской Федерации Владимир Путин встретятся в Сочи 14 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

14 мая в Сочи состоится саммит Евразийского экономического союза, в котором примет участие и глава правительства Армении Никол Пашинян.

“В понедельник будет саммит ЕАЭС, будут двусторонние встречи у президента Путина, в том числе с Пашиняном”, - передает слова Пескова ТАСС.

На сегодняшнем заседании правительства РА было принято решение, которым в договор “О Евразийском экономическом союзе” внесена поправка. Цель поправки обеспечить для Армении возможность быть представленной в Высшем совете ЕАЭС на уровне премьер-министра.