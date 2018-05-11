Что задекларировал новый начальник Полиции РА Валерий Осипян

Назначенный вчера начальником Полиции Валерий Осипян в 2017 г. представил декларацию об имуществе и доходах в связи со вступлением в должность заместителя начальника управления по линии службы полиции города Еревана.

На момент вступления в должность В.Осипян имел квартиру в многоквартирном жилом доме, земельный участок и автомобиль “MERCEDES-BENZ ML 350”.

У Осипяна есть предоставленный займ в размере 15 тысяч долларов, а также денежные средства в размере 300 долларов и 300 евро.

Зарплата В.Осипяна составляла 2 млн 226 тыс. драмов. В соответствии с годовой декларацией от предоставленного займа в 1500 долларов бывший замначальника ереванского управления Полиции получил доход на сумму 1500 долларов.

Жена Валерия Осипяна Лусине, Тадевосян, не указала в своей декларации недвижимое или движимое имущество. У супруги нового начальника Полиции РА имелись денежные средства в размере 5,8 млн драмов. У В.Осипяна двое несовершеннолетних смыновей, смоотвевтственно декларации они не представляют.

Мать Валерия Осипяна, Мариетта Хосипян, пенсионерка. Она задекларировала пенсию в размере 606 тыс. драмов и 472 тыс. драмов от предпринимательской деятельности.

ВА госреестре компаний в качестве юридического субъекта зарегистрирована только компания Мариетты Хосипян.

Биография Валерия Осипяна

Родился 17 апреля 1970 г. в городе Ашхабад. В 2000 г. окончил Высшую школу МВД РА по специальности “Правоведение” (заочное обучение).

С 25.05.1988 по 21.12.1990 гг. служил в Вооруженных силах.

С 17.05.1991 по 16.07.1992 гг. был милиционером отдела ВД Орджоникидзевского района Еревана.

С 16.07.1992 по 12.01.1994 гг. – милиционером полка ППС управления МВД г.Еревана.

С 12.01.1994 по 26.10.1994 гг. – командиром отделения батальона ППС управления МВД г. Еревана.

С 26.10.1994 по 09.12.2009 гг. занимал различные должности в полку ППС ереванского управления Полиции РА.

С 09.12.2009 по 28.06.2012 гг. был командиром полка ППС ереванского управления Полиции РА.

С 28.06.2012 по 01.10.2012 гг. занимал должность начальника отдела обеспечения общественного порядка ереванского управления Полиции РА.

С 01.10.2012 по 10.05.2018 гг. был заместителем начальника управления полиции г.Еревана по линии службы.

10.05.2018 указом президента РА назначен начальником Полиции РА.

Награжден медалями и нагрудными значками Полиции РА и различных ведомств.

Женат, имеет двоих сыновей.