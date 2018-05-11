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Что задекларировал новый начальник Полиции РА Валерий Осипян



Назначенный вчера начальником Полиции Валерий Осипян в 2017 г. представил декларацию об имуществе и доходах в связи со вступлением в должность заместителя начальника управления по линии службы полиции города Еревана.

На момент вступления в должность В.Осипян имел квартиру в многоквартирном жилом доме, земельный участок и автомобиль “MERCEDES-BENZ ML 350”. 

У Осипяна есть предоставленный займ в размере 15 тысяч долларов, а также денежные средства в размере 300 долларов и 300 евро.

Зарплата В.Осипяна составляла 2 млн 226 тыс. драмов. В соответствии с годовой декларацией от предоставленного займа в 1500 долларов бывший замначальника ереванского управления Полиции получил доход на сумму 1500 долларов.

Жена Валерия Осипяна Лусине, Тадевосян, не указала в своей декларации недвижимое или движимое имущество. У супруги нового начальника Полиции РА имелись денежные средства в размере 5,8 млн драмов. У В.Осипяна двое несовершеннолетних смыновей, смоотвевтственно декларации они не представляют.

Мать Валерия Осипяна, Мариетта Хосипян, пенсионерка. Она задекларировала пенсию в размере 606 тыс. драмов и 472 тыс. драмов от предпринимательской деятельности.

ВА госреестре компаний в качестве юридического субъекта зарегистрирована только компания Мариетты Хосипян.

Биография Валерия Осипяна

Родился 17 апреля 1970 г. в городе Ашхабад. В 2000 г. окончил Высшую школу МВД РА по специальности “Правоведение” (заочное обучение).

С 25.05.1988 по 21.12.1990 гг. служил в Вооруженных силах.

С 17.05.1991 по 16.07.1992 гг. был милиционером отдела ВД Орджоникидзевского района Еревана.

С 16.07.1992 по 12.01.1994 гг. – милиционером полка ППС управления МВД г.Еревана.

С 12.01.1994 по 26.10.1994 гг. – командиром отделения батальона ППС управления МВД г. Еревана.

С 26.10.1994 по 09.12.2009 гг. занимал различные должности в полку ППС ереванского управления Полиции РА.  

С 09.12.2009 по 28.06.2012 гг. был командиром полка ППС ереванского управления Полиции РА.

С 28.06.2012 по 01.10.2012 гг. занимал должность начальника отдела обеспечения общественного порядка ереванского управления Полиции РА.

С 01.10.2012 по 10.05.2018 гг. был заместителем начальника управления полиции г.Еревана по линии службы.

10.05.2018 указом президента РА назначен начальником Полиции РА.

Награжден медалями и нагрудными значками Полиции РА и различных ведомств.

Женат, имеет двоих сыновей.

 


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Комментарии (1)
1. Knarik03:13 - 18 мая, 2018
Thanks for this information, I did not know that in Armenia, that every person's information is public domain and accessible by every one, Mr. Osipyan seams to be and he looks like a very honest man, and I hope he will stay that way, and be good to his words and start fighting the corruption in Armenia. Armenia right now needs honest, good, strong citizens. It has been said that corruption is like cancer, and we all know there is no ultimate cure for the majority types of cancers. The new Armenia and the Armenian people has to fight against corruption and build new prosperous, healthy, strong Armenia. Կետձե Մեր Նոր Հայրենիկը, Ապրի մեր անկեղեծ- հավատարիմ Հայ ժողովուրթը.
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