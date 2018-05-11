Сторонники группы “Сасна црер” перекрыли проспект Аршакуняц

Сторонники группы “Сасна црер” в знак протеста против решения судьи Аршака Варданяна о продлении срока содержания под стражей членов группы перекрыли весь проспект Аршакуняц.

“Эти люди избрали премьер-министра, но ничего не изменилось. Мы поддерживаем премьера, а вот прокуроров надо сменить”,- сказал один из участников акции, добавив, что дорога останется заблокированной до тех пор пор, пока решение не будет изменено.

“Для продления срока содержания под стражей должны быть доказательства того, что данное лицо намерено скрыться. Пусть нам докажут, что такое намерение есть. Если судья принимает незаконное решение, это значит, что закон не действует”,- отметил адвокат Ерванд Варосян.