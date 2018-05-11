Среда, 23 мая
Օбщество

Тигран Авинян - вице-премьер



В соответствии со статьей 150 Конституции РА президент Армении Армен Саргсян, основываясь на предложении премьер-министра, назначил Тиграна Авинян вице-премьером. 


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