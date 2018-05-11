Среда, 23 мая
ОбразованиеՕбщество

Араик Арутюнян назначен министром образования и науки



По предложению премьер-министра Никола Пашиняна президент Армении Армен Саргсян подписал указ о назначении Араика Арутюняна министром образования и науки. 


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