Среда, 23 мая
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Мхитар Айрапетян возглавил Министерство диаспоры



По предложению премьер-министра Никола Пашиняна президент РА Армен Саргсян подписал указ о назначении Мхитара Айрапетяна министром диаспоры. 

Фото с фейсбуковской страницы М.Айрапетяна 


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