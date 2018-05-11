Осужденный по делу “Шант Арутюнян и другие” Ваге Мкртчян вышел на свободу

Немногим ранее из уголовно-исполнительного учреждения “Кош” на свободу вышел осужденный по делу “Шант Арутюнян ии другие” Ваге Мкртчян. Из всех фигурантов этого дела Ваге получил наибольшой срок – семь лет лишения свободы. В телефонной беседе с нами жена Ваге, Маргарита, сказала, что едет встречать мужа.

По решению суда Арагацотнской области Ваге Мкртчян освобожден условно-досрочно. Он провел в заключении четыре с половиной года. Все это время Маргарита одна растила дочерей Наре и Агнессу.

Ваге Мкртчян – участник Карабахской войны, мастер по художественной резьбе.

Напомним, что двенадцать из 14 граждан, принимавших участие в организованном 5 ноября 2013 г. “марше Анонимусов”, были приговорены к различным срокам – от 1,6 до 7 лет лишения свободы. Большинство из них вышло из тюрьмы по УДО. В заключении все еще остаются Шант Арутюнян, Липарит Петросян и Вардан Варданян.