Совместный бизнес сыновей чиновника, депутата и предпринимателя: кафе в сквере на Главном проспекте

В благоустраиваемом в настоящее время сквере на пересечении улиц Сарьяна, Маштоца и Главного проспекта возводится сооружение, в котором, по предварительным данным, может разместиться пиццерия “Ташир пицца”. Во всяком случае, на данный момент известно, что кафе здесь будет точно.

В свое время на этом месте действовало известное кафе “Малибу”. Сквер благоустраивает Группа компаний “Ташир”, принадлежащая крупному российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну. Ранее Hetq.am писал о том, что работы по благоустройству сквера на Главном проспекте осуществляются в рамках сотрудничества ереванской мэрии и частного сектора. Площадь сквера составляет 2,5 га. Согласно проекту, здесь будет построен амфитеатр для проведения мероприятий, отремонтированы фонтаны, зеленая зона увеличится примерно на 2500 кв.м. Однако с начала проведения работ общественность беспокоят как вырубки деревьев, так и сооружение, которое возводится непосредственно у входа в сквер.

Hetq.am обратился в мэрию Еревана с просьбой сообщить, что строится в сквере и кто осуществляет строительство. В ответе мэрии отмечалось, что проводится реконструкция действовавшего ранее на этом участке кафе.

Строительные работы осуществляют ООО “Дефи” и “Новый Ереван”. Проект прошел соответствующую экспертизу и получил положительное заключение.

При строительстве кафе используются деревянные конструкции, предусмотрены открытое и закрытое пространства.

ООО “Нор Ереван”, получивишее разрешение на строительство кафе в сквере на Главном проспекте, входит в Группу компаний “Ташир”.

Компания “Дефи” зарегистрирована в городе Ташир. Ее директор Гор Бароян – один из партнеров Самвела Карапетяна. Ереванский адрес “Дефи” – Терьяна, 69, где находятся одноименный бизнес-центр, “Ташир пицца” и офис Группы компаний “Ташир”.

До 2007 г. долю в этой компании имел бывший депутат парламента от Республиканской партии, владелец ресторана “Белладжио” Григорий Маргарян. Сегодня 51% компании принадлежит племяннику Самвела Карапетяна Нареку, отец которого, Карен Карапетян, является депутатом Национального Собрания Армении.

30 процентами компании владеет заместитель руководителя столичного муниципалитета Кентрон Грант Бегларян, сын бывшего министра транспорта и связи, бывшего мэра Еревана, члена Республиканской партии Гагика Бегларяна.

С именем Гранта Бегларяна связывают около десятка компаний.

19 процентов ООО “Дефи” принадлежат Артавазду Петросяну. Он сын предпринимателя Норика Петросяна, зарегистрирован в своем родном селе Акунк Котайкской области.

Норик Петросян предприниматель. Он построил в Акунке духовный центр, финансировал установку хачкара. Петросяну принадлежат 50% акций компании “Нефтегазстрой”, заключившей крупные договоры с “Газпромом”.

После апрельской войны 2016 г. Норик Петросян перечислил на специальный счет правительства Арцаха 100 тысяч долларов. За год до этого, в 2015 г., Серж Саргсян по случаю 100-летия Геноцида армян наградил Норика Петросяна медалью “Признательность”.

Сын Н.Петросяна имеет отношение и к ООО “Нор Ереван”.