Никола Пашиняна и Арарата Мирзояна в НС заменят Ален Симонян и Грачья Акопян

Занявшие должности премьер-министра и первого вице- премьера Никол Пашинян и Арарат Мирзоян, как известно, должны отказаться от депутатских мандатов.

И Пашинян, и Мирзоян были избраны по рейтинговой избирательной системе, то есть вместо них в парламент должны прийти следующие за ними в списке кандидаты в депутаты.

На парламентских выборах 2017 г. Никол Пашинян баллотировался в 4-ом избирательном округе, который охватывает ереванские муниципалитеты Кентрон, Норк-Мараш, Эребуни, Нубарашен. В списке кандидатов от этого округа за Пашиняном следует Ален Симонян. Последний на парламентских выборах получил 1970 голосов. А.Симонян – главный редактор журнала “Арарат” и сайта araratnews.am, проходил обязательную военную службу. В партии “Гражданский договор” Ален Симонян сперва входил в состав совета управления общественно-политическим объединением, а затем в состав правления.

Первый вице-премьер Арарат Мирзоян на парламентских выборах 2017 г. баллотировался в 3-ем избирательном округе, охватывающем ереванские муниципалитеты Малатия-Себастия и Шенгавит. В списке кандидатов за Мирзояном следуют Араик Арутюнян, который на днях был назначен министром образования и науки, и член партии “ГД” Грачья Акопян. Последний на выборах в Национальное Собрание получил 3390 голосов. Г.Акопян является членом контрольной комиссии “ГД”.

Грачья Акопян окончил Ереванский государственный институт театра и кино. Работал в Театре марионеток, Камерном театре, снимался в ряде художественных фильмов и телепроектов. В 1998-2000 гг. проходил обязательную военную службу.

На снимке: слева направо Ален Симонян и Грачья Акопян