«Фонтанка»: Петербургская полиция нашла у главы Северо-Западного Ростехнадзора миллиард рублей

«Фонтанка» -По информации «Фонтанки», 19 часам пятницы, 11 мая, оперативники полиции и ФСБ провели дополнительные неотложные обыски по делу главы окружного управления Ростехнадзора и изъяли валюту, эквивалентную 305 миллионам рублей. Дело в том, что еще 15 договоров на аренду банковских ячеек были найдены накануне вечером, когда из квартиры Слабикова и четырех оформленных на чужие имена сейфов изъяли внушительную сумму. В переводе по текущему курсу тогда получалось 704 миллиона рублей. С учетом сегодняшних 305 миллионов Главное следственное управление ГУ МВД засчитывает в капитал Слабикова 1 миллиард 9 миллионов рублей. К оценке десятков элитных часов и ювелирных украшений следователь еще не приступил.

Напомним, что реализация уголовного дела по Григорию Слабикову началась утром 10 мая, а вечером следующего дня Дзержинский суд избирает ему меру пресечения.

Понятно, что при таком объеме покровительства, а именно этот термин указан в материалах дела, был нужен слаженный коллектив для сбора денег. По данным «Фонтанки», оперативники «налогового» блока экономической полиции ГУ МВД последние два дня собирали по Петербургу этих подчиненных Слабикова.

Как стало известно нашему изданию, как правило, после доверительного разговора с бизнесменом, Григорий Слабиков советовал обратиться к знакомому юристу. Таких его юристов было трое. Именно они общались с просителями, договаривались о взаимовыгодном сотрудничестве и получали подношения в виде конвертов различной пухлости. И только после этого соответствующие документы в Северо-Западном Ростехнадзоре двигались с нужной скоростью, в нужную сторону.

Но, исходя из масштаба обнаруженного на обысках, полученные финансы трудно было освоить, и их системно складировали в банковские ячейки. Так, за последние несколько лет ячеек набралось 15 штук. Все ячейки были оформлены на трех-четырех номиналов, в задачу которых входил развоз денег при очередном поступлении. Это и называется логистикой.

Однако, в данном случае не стоит небрежно относится к статусу «номинал». По информации «Фонтанки», их доход был таков, что один из них приобрел на заработанное – Maserati.

Что касается карманных расходов Григория Слабикова, то, как известно, в одной из квартир было обнаружено 33 миллиона рублей и 560 тысяч евро.

По данным «Фонтанки», некоторых его юристов уже допросили, и они принципиально признали действующий годами алгоритм. Также найдены и номиналы, которые еще быстрее попытались признаться, чтобы уйти спать домой.

Что касается самого Григория Слабикова, то если в первые часы после появления силовиков он отрицал все, то теперь больше раздумывает. И, конечно, он человек опытный и рационально пытается выйти из ситуации.

Не надо быть адвокатом с именем, чтобы понимать в такой позиции – лучше признать мошенничество в особо крупном размере и в перспективе должностной состав, чем ждать, когда оперативники накопают, минимум, десятки эпизодов взяток. Что, безусловно, тяжелее с точки зрения приговора.

Все же, при таком накале и объеме нарушений, вскрытых в Северо-Западном управлении Ростехнадзора, полицейским трудно будет не побеседовать с Григорием Слабиковым о том, с кем он делился.