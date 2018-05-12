Ситуация на передовой։ были замечены ограниченные перемещения

В период с 6-го по 12-е мая обстановка на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск оставалась относительно стабильной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

На минувшей неделе азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня около 150 раз, произведя в направлении армянских позиций более 1500 выстрелов.

Помимо вышеуказанных нарушений, в течение недели в тылу противника, в основном в районах дислокации, были замечены ограниченные перемещения, за которыми внимательно следили боевые посты Армии обороны, держа ситуацию под контролем.

Передовые подразделения АО владеют оперативно-тактической ситуацией и продолжают нести боевое дежурство с высоким уровнем бдительности.