Ситуация на передовой։ были замечены ограниченные перемещения

В период с 6-го по 12-е мая обстановка на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск оставалась относительно стабильной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.
На минувшей неделе азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня около 150 раз, произведя в направлении армянских позиций более 1500 выстрелов.
Помимо вышеуказанных нарушений, в течение недели в тылу противника, в основном в районах дислокации, были замечены ограниченные перемещения, за которыми внимательно следили боевые посты Армии обороны, держа ситуацию под контролем.
Передовые подразделения АО владеют оперативно-тактической ситуацией и продолжают нести боевое дежурство с высоким уровнем бдительности.