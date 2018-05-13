Среда, 23 мая

Дни вина в Ереване


Уже второй день в вечерние часы движение транспорта на одном из участков улицы Сарьяна прекращается. На этот раз собравшиеся здесь тысячи людей присоединились не к акции гражданского неповиновения, а к организованному второй год подряд фестивалю "Дни вина в Ереване". Среди дегустаторов был и премьер-министр Никол Пашинян с супругой и сыном. Организаторы мероприятия отмечают, что в этом году, как и в прошлом, они преследуют цель стимулировать развитие туризма в Армении и обеспечить узнаваемость нашей страны как колыбели виноделия.

12 мая, 2018


Օбщество

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Комментарии (1)
1. Erina20:26 - 13 мая, 2018
Narek, apres! great job!
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