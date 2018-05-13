Премьер-министр принял Чрезвычайного и полномочного посла Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии

Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и полномочного посла Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джудит Маргрет Фарнуорт. Собеседники коснулись имевших место в Армении развитий, процесса формирования правительства и ряда вопросов, касающихся армяно-британских отношений.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность взаимодействия между Арменией и Соединённым Королевством в политической, экономической и других областях. Глава правительства подчеркнул, что новые власти РА заинтересованы в британских инвестициях и привлечении капитала и добавил, что в новой программе правительства чётко сформированы будут пути развития нашей страны и видение этого развития. По словам премьер-министра, шаги руководства будут направлены на непрерывное улучшение бизнес следы, в том числе на повышение защищённости инвестиций. Одновременно, Никол Пашинян подчеркнул, что важность диверсификации инвестиций вообще в Армении, и в частности, британских инвестиций. «Мы решительно настроены претворить в жизнь намеченные нами цели, программы и мероприятия, а правительство, осуществляя каждый шаг, будет подотчётно общественности», - подчеркнул премьер-министр.

Посол Фарнуорт поздравила Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра и отметила, что британское правительство готово предпринять конкретные шаги в направлении развития отношений с Арменией. Посол выразила поддержку своей страны программе реформ правительства РА, в том числе, касающихся улучшения системы управления, бизнес среды, укрепления демократии, модернизации судебно-правовой системы и других направлений. Госпожа Фарнуорт подчеркнула также важность укрепления экономических связей и добавила, что намечается визит британских предпринимателей в Армению, в ходе которого они ознакомятся с инвестиционным климатом в нашей стране и обсудят с армянскими коллегами возможности осуществления инвестиций.

В ходе встречи обсуждались также вопросы, касающиеся увеличения товарооборота между двумя странами, создавшейся в регионе геополитической ситуации, проведения в Армении парламентских выборов, реформы Избирательного кодекса, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.