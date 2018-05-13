Среда, 23 мая
Օбщество

Дочь чиновника-миллиардера отправили под арест в Петербурге



Фонтанка  Дзержинский суд избрал меру пресечения 34-летней дочери руководителя Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова. Ее наравне с отцомобвиняют в мошенничестве на 4,7 миллиарда рублей, и хоть двухлетнюю девочку без матери судье Владимиру Васюкову оставлять не хотелось, но пришлось.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 13 мая в Дзержинском суде возобновили рассмотрение ходатайства следствия ГУ МВД Петербурга о заключении Елены Слабиковой под стражу. Она владеет спортивно-развлекательными центрами и отелем и возглавляет Санкт-Петербургскую федерацию воднолыжного спорта, но этих положения и достатка Елена вряд ли бы достигла, не помогай она, как считает следствие, отцу Григорию Слабикову в кураторстве саморегулируемых организаций, со счетов которых исчезли почти пять миллиардов рублей. До четверти преступного дохода перечислялось чиновнику, настаивают следователи, долю Слабиковой они точно не определили.

Ходатайство в отношении предпринимательницы начали рассматривать еще в пятницу, 11 мая, но адвокаты попросили двое суток для ознакомления с материалами и сбора сведений о личности подзащитной. Но Андрей Муравинский на изучение документов вообще не явился, а Александр Ахназаров пролистал два тома за час с четвертью.

Собранные защитниками сведения о личности состояли из школьного аттестата Слабиковой, красного диплома юрфака СПбГУ, дипломов и грамот.

Елена Слабикова противопоставила себя контингенту следственного изолятора и сообщила, что ей там не место. Судья Васюков усомнился, что обвиняемые в хищении более 4 млрд рублей отнесены к белой касте, следует из сообщения пресс-службы.

Елена настаивала, что в делах нацелена на созидание, а хрупким созданиям не место в СИЗО.

Обвиняемая также подискутировала о значимости сумм в уголовном деле. Она забыла, сколько точно находится на личных банковских счетах, следователь напомнил – 15 млн рублей. Всего у Слабиковых изъяли более миллиарда наличными, а на момент составления ходатайства следствием – 500 млн, килограммы ювелирных украшений и сорок штук элитных наручных часов.

«Не евро же», – парировала защита Слабиковой.

Адвокат Муравинский посчитал, что для объективного расследования достаточно того, что заключен под стражу руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора, а Елене можно и под домашним арестом.

«У нас не 37-й год, чтобы люди с высшим образованием признавали вину», – уточнил адвокат.

Его коллега Ахназаров всю ответственность за уголовное дело возложил на банки, в которых счета держали обманутые фирмы и теневые конторы.

Дзержинский суд через пять с половиной часов дискуссии удовлетворил ходатайство следствия, Слабиков будет содержаться под арестом до 9 июля.

По версии следствия, Елена Слабикова состояла в организованной группе по хищению денежных средств строительных компаний, которые входили в саморегулируемые организации (СРО) «Строительный ресурс», «Строй-Проект» и «Строй-Изыскания». Фирмы выплачивали взносы в компенсационный фонд и ежемесячные членские взносы, чтобы иметь допуск к работе. Деньги переводились на сторонние счета, общий ущерб составляет 4,7 млрд рублей. Один из предполагаемых участников группы, предприниматель Алексей Елисеев, находится в международном розыске. Григорий Слабиков в качестве главы Северо-Западного Ростехнадзора, ведущего госреестр СРО, непосредственно патронировал их деятельность, считает следствие, а Елена Слабикова координировала деятельность других участников и выполняла поручения отца. Ее бизнес, по мнению ГУ МВД, построен на преступных доходах.


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