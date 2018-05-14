Наша цель – большая репатриация, централизация в РА человеческого, финансового, экономического потенциала армянства: премьер-министр встретился в Сочи с представителями армянской общины

Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Российскую Федерацию. Из аэропорта Сочи премьер-министр направился в церковь Святого Саргиса в Адлере, возле которой его встретили предстоятель епархии Юга России Армянской Апостольской церкви епископ Мовсес Мовсисян, духовные отцы церкви Святого Саргиса, многочисленные представители местной армянской общины.

Они тепло приветствовали Никола Пашиняна и пожелали успехов в его деятельности на посту премьер-министра РА. Глава правительства зажёг свечу и возложил цветы к установленному во дворе церкви хачкару.

Обращаясь к представителям армянской общины, Никол Пашинян, в частности, отметил: «Приветствую всех вас в городе Сочи братской России и хочу сказать, что горжусь вами. В течение всего нашего политического процесса я чувствовал дыхание, поддержку каждого из вас, и эта победа – победа каждого из вас. После этого армянский народ будет победителем, армянский народ, наконец, вернётся на свою Родину. Я хочу выразить благодарность братской России, что создала такие условия для армянского народа, но хочу также сказать, что наша цель – большая репатриация, наша цель централизовать в Республике Армения человеческий, финансовый, экономический, духовный, научный потенциал армянства, или его значительную часть, и обеспечить его безопасность и естественное развитие. Я призываю армянских и русских предпринимателей России идти в Армению и делать инвестиции, создавать рабочие места, потому что сейчас уже новая Армения, где каждая инвестиция будет защищена, и никакая инвестиция не будет под угрозой. Сегодня авторитет нашей страны, армянского народа высок более чем когда-либо, и созданы все возможности, чтобы мы жили и были счастливы на нашей Родине.

Самое важное, что хочу сказать: действительно, вы были здесь, но в реальности – в Ереване, на площади Республики, многие из вас также физически, потому что я здесь сегодня увидел многих людей, которых в последний раз встречал на Площади Республики в Ереване. Хочу сказать, что я счастлив, видя ваши счастливые глаза, горд, видя ваши гордые глаза, служу каждому из вас, и пусть никто не сомневается, что наша борьба каждый раз, каждый день, каждую неделю, каждый год будет приносить новые победы Армении, армянскому народу и Арцаху. И значит, армянский народ сплочён вокруг Республики Армения, армянский народ сплочён вокруг Родины и полон решимости, энергии, отстроить, благоустроить, укрепить Армению и Арцах. И я хочу ещё раз сказать, что склоняюсь перед вами, горжусь каждым из вас, люблю каждого из вас и целую каждого из вас.

Да здравствует свобода!

Да здравствует Республика Армения!

Да здравствуете вы и ваши дети, которые очень скоро будете жить в свободной и счастливой Армении!

Нет никакого сомнения, что армяно-российские отношения будут намного более прочными, более союзническими и братскими.