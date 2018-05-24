Чешский капитал армянских должностных лиц: посол, губернатор, замминистра, сын бывшего прокурора

Армянские должностные лица и их родственники осуществляют в Чехии инвестиции в различных целях: одни занимаются здесь бизнесом, другие покупают недвижимость. Часть из них не имеет бизнес или недвижимость, но учреждает или приобретает компании, что преследует определенные цели. К числу таких должностных лиц принадлежат Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Иране Арташес Туманян и его сын с семьями, губернатор Тавуша Овик Абовян и его жена, заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Карен Каграманян и его жена, а также сын бывшего генпрокурора, ныне председателя Следственного комитета Агвана Овсепяна Мисак Овсепян.

Входящая в Шенгенскую зону Чехия привлекала туристов еще с советских времен. Однако в последние годы эта страна представляет интерес в частности для армян и граждан Армении не только благодаря своим туристическим возможностям, но и благодаря инвестиционной среде. Многие армяне из Армении, России, Украины и Грузии основали здесь компании, часть которых занимается бизнесом, другая часть – приобретением недвижимости.

Мы уже имели повод говорить о том, что наличие компании упрощает для иностранцев приобретение недвижимости в Чехии, а это в свою очередь – получение гражданства. При этом раньше наличие компании (что предполагало уплату налогов) было обязательным условием для приобретения иностранцами недвижимости в Чехии. Сейчас это требование уже не действует.

С другой стороны есть компании, которые фактически не действуют, но и не ликвидируются. Они не развертывают бизнес-деятельность, не были созданы для приобретения недвижимости. Тогда в чем цель создания таких компаний? Ответ на этот вопрос следует искать в миграционной политике Чехии и стран Шенгенской зоны.

Чехия предоставляет въезжающим в страну иностранцам краткосрочную визу сроком на 90 дней, которая действительна в течение полугода. То есть человек может находиться на территории Чехии максимум 90 дней в течение шести месяцев.

Однако существуют и долгосрочные визы и разрешение на долгосрочный вид на жительство, которые выдаются на срок более 90 дней с целью воссоединения семьи, образовательных, научных, культурных и бизнес-визитов.

Именно для таких случаев среди посещающих Чехию иностранцев распространена практика представления себя бизнесменом, что делается посредством фиктивных компаний. В ответ на запрос наших чешских коллег Министерство внутренних дел Чехии сообщило, что проинформировано о попытках злоупотребления миграционной системой путем использования “завуалированных” компаний.

С 2011 г. посольства Чехии обязаны проводить индивидуальные беседы с каждым, кто хочет получить визу или вид на жительство на срок более 90 дней. Цель таких бесед – получение более подробных сведений о цели визита. МВД считает, что этот метод доказал свою эффективность. Например, в прошлом году было отклонено более 2/3 заявок представителей юридических лиц (компаний), которые были поданы с целью получения долгосрочной визы.

В свою очередь наши чешские коллеги отмечают, что в результате проведения журналистских расследований они пришли к выводу, что иностранцы используют подобного рода компании для получения разрешения на постоянное проживание в Чехии. По их словам, наличие компании способствует сокращению срока (как минимум 5-летнего), который потребовался бы при рассмотрении заявки на получение вида на жительства в обычном режиме. Известно, что Чехия служит транзитной территорией для различных мафиозных группировок. По сведениям наших коллег, возможность обосноваться в Чехии используют, в частности, члены балканских группировок.

Мы не утверждаем, что армянские должностные лица и их родственники, которых мы коснемся ниже, создали или приобрели компании в Чехии именно в указанных целях. Однако факт, что на эти компании или на их владельцев недвижимость не зарегистрирована. Кроме того, судя по документам, эти компании не действуют, но и не ликвидируются.

С другой стороны чиновники не декларируют свою долю в чешских компаниях, что является требованием закона.

Посол Туманян не задекларировал свою долю в компании

Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Исламской Республике Иран Арташес Туманян и члены его семьи основали в Праге компанию еще в 2008 г. В 2000-2006 гг. Туманян был руководителем администрации президента РА. С 2006 по 2015 гг., то есть после назначения послом в Иране, Арташес Туманян был председателем совета оказывающего юридические услуги ООО “Лисам” (зарегистрировано в Ереване). Компания была основана А.Туманяном в 2006 г.

Вернемся в Прагу. 12 ноября 2008 г. было основано ООО “Unitezza Group”, учредителями которого стали Арташес Туманян (52%), его жена Анаит Шахвердян (16%), дочь Лилит Туманян (16%) и зять Карен Григорян (16%). Л.Туманян является также директором компании.

Уставной капитал “Unitezza Group” составляет 200 тысяч чешских крон (4,5 млн драмов). Изначально в качестве видов деятельности ООО были указаны посредничество в сфере торговли и услуг, оптовая и розничная торговля, недвижимость, аренда жилых и нежилых помещений, Однако после 2012 г. остался только последний вид деятельности.

С ноября 2008-го по декабрь 2009-го компания была зарегистрирована в доме, который находился в квартале Коширже в Праге (Košíře, Zahradníčkova 1220/20a). В конце 2009 г. компания переехала в новое помещение по адресу: Либоц, Наарденска 666/7 (Liboc, Naardenská 666/7). Этот адрес имеет непосредственное отношение к проживающему в Праге гражданину РА, адвокату Баграту Вердияну, которого Туманяны уполномочили заниматься вопросами регистрации компании и другими сделками.

По данным кадастра Чехии, никто из вышеуказанных лиц не имеет собственность по указанному адресу. Вообще Туманяны и их компании не владеют недвижимостью в Чехии. Но, как нам стало известно из документов ООО, по адресу регистрации компании проживает Б.Вердиян. Этот факт мы зафиксировали и при посещении дома (см.фото).

Вместе с Вердяном здесь проживают его сестра, Заруи Вердян, и мать, Рузанна Багдасарян, которые тоже являются гражданами Республики Армения. Вердияны и, соответственно, компания Туманянов зарегистрированы в квартире, принадлежащей гражданке РФ Анастасии Молетотовой. Ее семья имеет совместную с Вердиянами компанию (не исключена также родственная связь между ними).

В Торговом реестре Чехии содержатся документы компании “Unitezza Group” только за 2008 и 2009 гг. В настоящее время компания фактически не действует, хотя и не ликвидирована. Тем не менее, это не освобождает посла Туманяна от обязательства декларировать принадлежащие ему 52% компании (104.000 крон, или 2,4 млн драмов), что, однако, он не сделал.

В частности, в декларации 2015 г., которая была представлена в связи со вступлением в должность, посол указал несколько единиц недвижимости, а также автомобиль и долю в размере 50 тыс. драмов (это предположительно доля в ООО “Лисам”). Но при этом в декларации нет ни слова о его участии в чешской компании.

Компанию в Праге имеет и семья сына посла Туманяна

25 ноября 2008 г., спустя несколько дней после основания “Unitezza Group”, было зарегистрировано ООО “Tumanyan Group”, дольщиками которого являются сын посла Самвел Туманян (70%) и невестка, Лаура Бадалян (30%). Эту компанию можно считать близнецом предыдущей, так как уставной капитал, виды деятельности и адрес регистрации одни и те же. “Tumanyan Group” также было зарегистрировнао при непосредственном участии Баграта Вердияна. В 2009 г. компания переехала из Коширже в Либоц.

Документы “Tumanyan Group” тоже касаются 2008-2009 гг., а это означает, что компания фактически не действует.

В октябре прошлого года civilnet.am сообщил, что невестка Арташеса Туманяна имеет долю в ООО “Софад”, в котором участвует также жена заместителя руководителя администрации тогдашнего президента Армении Сержа Саргсяна Заруи Меликсетян. Армяно-ливанская компания “Софад” в разные годы поставляла государственным структурам, в том числе администрации президента, хозяйственные товары, предметы гигиены. И это несмотря на то, что предложенные этой компанией цены были выше цен других участников тендера на госзакупки. Согласно публикации, Лаура Бадалян приходится родственницей куму второго президента РА Роберта Кочаряна, бывшему депутату Национального Собрания Володе Бадаляну.

По данным кадастра Чехии, Самвел Туманян, его жена и компания “Tumanyan Group” не имеют недвижимость в этой стране.

Губернатор Овик Абовян – дольщик и директор компании

Губернатор Тавушской области Овик Абовян был назначен на эту должность в 2014 г. До этого, в 2007-2009 гг., он был начальником Баграташенского таможенного пункта, а в 2009-2014 гг. – начальником региональной таможни в Гугарке. Абовян – один из самых богатых губернаторов в Армении.

В апреле 2009 г. Овик Абовян и его жена, Анна Азатян, стали собственниками чешской компании. Через своего уполномоченного, Акопа Никогосяна, они приобрели в городе Острава ООО “EXABELLO”, которое было основано в январе того же года чехами.

Вообще в Чехии очень распространена практика основания компании с целью ее дальнейшей продажи иностранцам. Последним это выгодно, так как позволяет избежать бумажной волокиты в процессе регистрации и сразу приобрести “готовое” юридическое лицо.

Таким бразом, 8 апреля 2009 г. О.Абовян (51%) и А.Азатян (49%) зарегистрировались как дольщики ООО “EXABELLO”, став также директорами компании. Сразу отметим, что Овик Абовян не имел права оформляться в качестве директора, так как в то время был служащим таможни, а по закону РА “О таможенной службе” сотрудникам этой структуры запрещено заниматься предпринимательской деятельностью (в настоящее время губернатор Абовян тоже не может быть директором, поскольку является общественным служащим, а закон РА “Об общественной службе” запрещает заниматься предпринимательством). На сайте Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц декларации губернатора О.Абовяна представлены в неполном объеме. В частности, отсутствует декларация об имуществе и доходах на момент вступленияв должность в 2014 г., в которой, согласно закону, Абовян должен был представить принадлежащую ему 51-процентную долю в чешской компании.

В реестре Чехии имеются документы только за 2009 г. В настоящее время ООО не действует, но и не ликвидируется. Это значит, что губернатор и его жена остаются дольщиками компании.

После приобретения “EXABELLO” Абовян и Азатян переименовалию компанию в “ZIKATAR”. Зикатар (или Дзикатар) – одна из вершин Гугарского хребта, который находится на границе Тавушской и Лорийской областей. Кроме того, Абовян и его жена перевели компанию из Остравы в Прагу, где зарегистрировали по адресу гостиницы “СИС”, принадлежащей вышеупомянутому Акопу Никогосяну (“Gallery Hotel SIS”, Nusle, Rostislavova 253/17). Точнее сказать, семья чиновника уполномочила Никогосяна осуществить этот процесс.

Владельцем гостиницы является чешское ООО “Нарек”, которое до 2015 г. принадлежало Никогосянам, после чего было продано двум украинцам. Акоп Никогосян родом из Лори, но давно живет в Санкт-Петербурге. “ZIKATAR” – не единственная принадлежащая армянам компания, которая зарегистрирована по адресу уже бывшей армянской гостиницы. Еще о двух компаниях мы расскажем ниже.

Уставной капитла “ZIKATAR” – 200.000 крон. То есть доля губернатора Овика Абовяна составляет 102.000 крон, или 2,3 млн драмов. Видами деятельности ООО являются аренда недвижимости, торговля и оказание услуг. Как и Туманяны, Абовян, его жена и принадлежащая им компания не владеют недвижимостью в Чехии.

В июне 2015 г. Овик Абовян в составе делегации, возглавляемой тогдашним премьер-министром Овиком Абрамяном, посетил Чехию, где встретился с губернатором Краловеградецкого края Любомиром Францем (Lubomir Franc). Стороны подписали меморандум об экономическом и культурном сотрудничестве. Уже в октябре 2017 г. в Армению прибыла чешская делегация, в составе которой был мэр Градец-Кралове Иржи Штепан (Jiří Štěpán). В интервью журналу “Орер” Штепан отметил, что принято решение о сотрудничестве с руководством Тавуша в сферах здравоохранения и туризма.

Замминистра Каграманян занимает должность директора и скрывает свою долю в компании

9 августа 2010 г. Карен Каграманян и его жена Эдита Шекоян основали в Праге ООО "EDIKAR COMPANY”. Название компании составлено из начальных слогов имен супругов.

Карен Каграманян – сын Ашота Каграманяна, который с 2006 г. занимает должность губернатора Армавирской области. В системе государственного управления Каграманян-младший работает с 1998 г. В 2004-2018 гг. он был руководителем администрации Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов, а с февраля этого года занимает должность заместителя министра. То есть при создании компании Каграманян был руководителем администрации Минэнергетики.

Компанию “EDIKAR COMPANY” замминистра и его жена делят между собой в соотношении 50/50. Доля каждого составляет 100.000 крон, или около 2,3 млн драмов. Видом деятельности компании указана аренда недвижимости. Супруги зарегистрированы также как директора ООО, однако К.Каграманян, как и О.Абовян, не имел, да и сейчас не имеет права на эту должность, так как закон запрещает общественным служащим заниматься предпринимательством.

Супруги зарегистрировали свою компанию по адресу: Старокоширжска, 6/11 (Starokošířská 6/11). Этот адрес имеет отношение к известным в армянской общине Чехии братьям Агасарянам, чьи имена фигурируют при заключении сделок по регистрации компаний, связанных с армянскими должностными лицами, а также в других сделках. Так, компания сыновей бывшего мэра Еревана, бывшего мэра энергетики Ерванда Захаряна тоже была зарегистрирована по этому адресу при участии все тех же братьев Агасарянов. Можно предположить, что они оказали содействие и Каграманяну.

Тем не менее, по данным кадастра Чехии, в доме по адресу Старокоширжски, 6/11 нет собственников армянской национальности. Более того, среди жильцов дома нет армянских фамилий (см.фото). Однако по этому адресу заегистрирован ряд компаний с армянскими корнями, которым фактически помогли Агасаряны. При этом последние тоже имеют здесь компанию.

Несмотря на то, что Карен Каграманян руководил администрацией министерства с 2004 г., в список должностных лиц, обязанных представлять декларации об имуществе и доходах, он вошел лишь в 2017 г., когда в закон РА “Об общественной службе” были внесены изменения.

В декларации, представленной на момент вступления в должность в 2017 г., чиновник указал две квартиры, два земельных участка, один гараж, два автомобиля, но ни словом не упомянул о принадлежащей ему 50-процентной доле в чешской компании.

Отметим, что в коммерческом реестре Чехии представлены только документы об учреждении "EDIKAR COMPANY”, однако компания в настоящее время не ликвидирована, и Каграманян обязан был задекларировать свою долю в этом ООО. С другой стороны, хотя К.Каграманян был назначен заместителем министра в феврале и по закону обязан был в 30-дневный срок представить декларацию, этот документ на сайте Комиссии по этике отсутствует.

Отметим, что 1 июля 2017 г. в силу вступили законодательные положения об ответственности за нарушения при декларировании имущества и доходов. В этом плане следует подчеркнуть, что Каграманян представил свою декларацию при вступлении в должность в сентябре 2017 г., однако этот документ не содержит сведения о принадлежащей ему доле в чешской компании.

Компания сына Агвана Овсепяна

29 января 2010 г. компанию в Чехии зарегистрировал также средний сын председателя Следственного комитета РА, бывшего генпрокурора Агвана Овсепяна Мисак Овсепян. Последнему принадлежит ряд компаний, его имя часто упоминается в связи с бизнесом в сфере ГЭС, к которому причастен и его старший брат Нарек Овсепян.

Деятельность принадлежащего Мисаку Овсепяну ООО “OMIRA” включает аренду недвижимости, торговлю и оказание услуг. М.Овсепян – единственный владелец компании с уставным капиталом 200.000 крон (4,5 млн драмов), а с 2013 г. он является также директором “OMIRA” (в 2010-2013 гг. ООО руководил гражданин Чехии Давид Бухал). Зарегистрировать компанию и вести ее дела Овсепян уполномочил проживающую в Чехии гражданку РФ Марину Пушину.

Вначале ООО было зарегистрировано в доме по улице В Хуркаха в Праге (V hůrkách 2145/1), где имеет квартиру стоматолог Эдгар Ованнисян. Нелишне отметить, что Мисак по специальности тоже стоматолог, так что дружеские отношения с Ованнисяном вполне возможны.

Тем не менее, в 2013 г. “OMIRA” сменила свой адрес на адрес принадлежащей Акопу Никогосяну гостиницы “СИС”. Как мы отметили выше, ранее в этой армянской гостинице были зарегистрированы несколько основанных армянами компаний.

Наш источник в армянской общине Чехии рассказал, что Агван Овсепян дружит с Никогосянами. Вообще, у бывшего генпрокурора крепкие связи в этой стране. Достаточно отметить его теплые отношения с бывшим прокурором Чехии (2005-2010 гг.) Ренатой Весецкой (Renata Vesecká). Согласно тому же источнику, в комнате Весецкой даже висели фотографии, сделанные А.Овсепяном (известна любовь Агвана Овсепяна к фотографированию и живописи).

После 2013 г. документы по “OMIRA” в реестре Чехии отсутствуют, хотя эта компания, как и указанные выше, не ликвидирована. Поскольку М.Овсепян и его жена Нора Барсегян проживают вместе с Агваном Овсепяном, то по закону они обязаны представлять декларации. Однако представленные супругами документы не содержат сведения о принадлежащей им компании в Чехии.

Содействие в подготовке статьи оказала Павла Хольцова