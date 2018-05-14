Отказавшихся от мандатов депутатов НС сменят Акоп Акопян и Спартак Сейранян

Отказавшихся от мандатов беспартийных депутатов Национального Собрания Григора Аваляна и Армена Бабаяна сменят Спартак Сейранян и Акоп Акопян.

1 мая, в день выборов премьер-министра, представлявший фракцию Республиканской партии Григор Авалян заявил об отказе от мандата депутата Национального Собрания. Позже владельцы компании “Гранд холдинг” Микаел и Карен Варданяны заявили, что представляющих их компанию беспартийных депутатов в парламенте больше не будет. И хотя это означало отказ от присутствия в парламенте предпринимателей, Григора Аваляна сменил другой бизнесмен и бывший депутат Акоп Акопян. На момент участия в парламентских выборах 2017 г. Акопу Акопяну принадлежали 50% акций десяти компаний, 100% акций нескольких компаний и 30% акций ООО “Армамаст”.

Ранее Hetq.am писал об имуществе Акопа Акопяна.

Отказавшийся от мандата другой депутат, Армен Бабаян, который представлял компанию “Гранд холдинг”, баллотировался в парламент по списку АРФ Дашнакцутюн. В Национальном Собрании его сменит член АРФД Спартак Сейранян.

С.Сейранян окончил исторический факультет Ереванского государственного университета. С 2004-го по июнь 2006-го был главным редактором официального печатного органа Верховного органа АРФД газеты “Еркир”

Отметим, что А.Бабаян принадлежал к числу депутатов, имевших наибольшее число пропусков в НС, а Г.Авалян отличился количеством голосований “за”, а также тем, что за все время работы в парламенте не задал ни одного вопроса и не выступил ни с одной законодательной инициативой.

На снимке слева направо: Акоп Акопян и Спартак Сейранян