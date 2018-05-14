Лена Назарян поинтересовалась у начальника Полиции РА ходом расследования обстоятельств нападения на демонстрантов на проспекте Баграмяна

Депутат парламентской фракции “Елк” Лена Назарян немногим ранее оставила на своей фейсбуковской странице запись о том, что обратилась к начальнику Полиции Армении Валерию Осипяну с просьбой предоставить информацию о ходе расследования обстоятельств произошедшего 10 мая инцидента.

Напомним, что 10 мая около 21.00 Амбарцум Мурадян и его друзья, находясь на проспекте Баграмяна, призывали прохожих на следующий день утром собраться перед зданием столичной мэрии и потребовать отставки мэра Тарона Маргаряна. В это время из припаркованного чуть ниже супермаркета “САС” автомобиля “Шевроле Нива” с номером 17 JO 707 вышел мужчина и набросился на активистов. По словам Амбарцума, нападавший с криком “Достали уже!” сломал находившийся в руках активиста громкоговоритель и убежал. Тот же мужчина ударил по лицу Эдгара Варданяна, вследствие чего тот получил ушиб носа.

В адресованной В.Осипяну записке Лена Назарян сообщила, что 10 мая на проспекте Баграмяна двое граждан подверглись избиению, в результате чего получили телесные повреждения. Депутат интересовалась, какие действия на сегодняшний день осуществлены полицией по данному случаю.