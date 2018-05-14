В Сочи состоялась встреча Никола Пашиняна и Владимира Путина

В рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Сочи состоялась встреча новоизбранного премьер-министра Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Уважаемый господин Премьер-министр! Уважаемые коллеги!

Позвольте мне Вас поприветствовать и поздравить Вас ещё раз – уже лично – с избранием на высокую должность Председателя Правительства Армении.

В начале нашей встречи хотел бы сказать, что мы рассматриваем – и это хорошо всем известно – Армению как нашего ближайшего партнёра и союзника в регионе. Это касается и экономического взаимодействия, это касается вопросов безопасности.

Вы знаете, что Россия остаётся ведущим торгово-экономическим партнёром Армении – это более 25 процентов. Российские капиталовложения составляют где-то 35 процентов всех иностранных инвестиций в Армению. У нас за последнее время наблюдается рост товарооборота – тоже где-то на 25 процентов. И опережающим темпом растут поставки сельскохозяйственной продукции Армении на российский рынок: рост составил за предыдущие месяцы 38 процентов.

В общем, это очень хорошая динамика, и я рассчитываю на то, что нам удастся не только это сохранить, но и преумножить.

Хочу пожелать Вам успехов на посту руководителя Правительства. Надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор, мы будем так же активно работать на международной арене, в международных организациях, начиная с Организации Объединённых Наций, где Армения и Россия всегда поддерживали друг друга, и заканчивая нашими региональными организациями – и в сфере безопасности, и в сфере экономического развития», - отметил Владимир Путин.

«Владимир Владимирович, спасибо за тёплые слова.

Очень приятно, что буквально через несколько дней после избрания на пост Премьер-министра Армении у меня есть возможность встретиться с Вами, потому что я думаю, что есть что пообсуждать.

Есть ещё и то, что не нуждается в обсуждении, – это союзнические стратегические отношения между Арменией и Россией. И в принципе могу заверить, что по этому вопросу в Армении, можно сказать, есть консенсус, и никто никогда не ставил, и думаю, что не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений.

Мы настроены и у нас есть большая энергия дать новый импульс нашим отношениям – и в политическом, и в торгово-экономическом смысле. Надеемся развивать наши отношения в военно-технической отрасли и в других отраслях.

Сейчас очень много туристов из России приезжают в Армению, это очень приятно. Думаю, что очень нравится Армения российским туристам, и армянам тоже очень нравится видеть столько туристов в Ереване.

Хочу сказать, что мы очень высоко ценим ту сбалансированную позицию, которую Россия имела в ходе нашего внутриполитического кризиса, и думаю, что это была очень конструктивная позиция, это высоко ценится не только со стороны нашего Правительства, но и вообще в армянском обществе.

Ещё раз позвольте Вас поздравить с прошедшими праздниками. Было очень интересно наблюдать за майским парадом на Красной площади – это вообще любимое зрелище в Армении, парад 9 мая, и мы очень впечатлены теми достижениями, которые сейчас имеет российский военно-промышленный комплекс.

Спасибо Вам ещё раз за эту возможность», - сказал Никол Пашинян.