Среда, 23 мая
Право

РПА готова включить в закон “О Полиции” предложения правительства



Вице-спикер Национального Собрания, член постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Арпине Ованнисян на своей фейсбуковской странице сообщила, что сегодня была введена в обращение законодательная инициатива по внесению поправок в закон РА “О Полиции”, разработанный группой депутатов от Республикансккой партии. Напомним, что сотрудникам полиции было разрешено при раскрытии преступлений, обеспечении общественного порядка и безопасности дорожного движения использовать аудио-видео-фотоаппаратуру.

А.Ованнисян отметила, что в ходе состоявшегося 3 марта обсуждения в постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам было решено исключить проведение сотрудниками ДП видео-фотосъемки посредством мобильных технических средств. 

Напомним, что этот проект подвергся серьезной критике со стороны депутатов фракции “Елк”.

В беседе с нами член этой фракции Эдмон Марукян сказал, что после принятия закона они с Артаком Зейналяном выдвинули волнующие их вопросы, имели беседу с председателем постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Геворком Костаняном. После этого представляющие фракцию республиканцев члены комиссии заверили, что в закон будут внесены поправки.  

Марукян не исключил возможность выдвижения правительством более объемного  пакета поправок.


Главная страница



Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

Последние новости

Все новости

Архив
 
 