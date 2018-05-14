РПА готова включить в закон “О Полиции” предложения правительства

Вице-спикер Национального Собрания, член постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Арпине Ованнисян на своей фейсбуковской странице сообщила, что сегодня была введена в обращение законодательная инициатива по внесению поправок в закон РА “О Полиции”, разработанный группой депутатов от Республикансккой партии. Напомним, что сотрудникам полиции было разрешено при раскрытии преступлений, обеспечении общественного порядка и безопасности дорожного движения использовать аудио-видео-фотоаппаратуру.

А.Ованнисян отметила, что в ходе состоявшегося 3 марта обсуждения в постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам было решено исключить проведение сотрудниками ДП видео-фотосъемки посредством мобильных технических средств.

Напомним, что этот проект подвергся серьезной критике со стороны депутатов фракции “Елк”.

В беседе с нами член этой фракции Эдмон Марукян сказал, что после принятия закона они с Артаком Зейналяном выдвинули волнующие их вопросы, имели беседу с председателем постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Геворком Костаняном. После этого представляющие фракцию республиканцев члены комиссии заверили, что в закон будут внесены поправки.

Марукян не исключил возможность выдвижения правительством более объемного пакета поправок.