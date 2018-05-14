Германия планирует увеличить расходы на оборону

Deutsche Welle -К 2025 году расходы Германии на оборону составят 1,5 процента от объема ВВП. Ангела Меркель не исключила, что когда-нибудь этот показатель достигнет двух процентов.

Германия в условиях обострения международной ситуации и растущего числа кризисов и конфликтов во всем мире вынуждена увеличить расходы на оборону. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на встрече с руководством бундесвера в понедельник, 14 мая. В 2018 году эти расходы составят 38,5 млрд евро, в 2019-м - 41,5 млрд.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая на этой же встрече, указала, что сейчас объем расходов на оборону составляют 1,24 процента от ВВП страны. К 2025 году этот показатель увеличится до 1,5 процента. В свою очередь Ангела Меркель не исключила, что со временем этот показатель может достичь 2 процентов.

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году страны Североатлантического альянса решили постепенно увеличивать ассигнования на военные нужды до 2 процентов ВВП. Президент США Дональд Трамп неоднократно выказывал недовольство тем, что пока этой планки достигли лишь пять из 28 стран НАТО - США, Греция, Великобритания, Эстония и Польша. Германия занимает по этому показателю только 16-е место. Совсем иначе выглядит вклад Берлина в денежном выражении. По общей сумме расходов на военные цели Германия занимает 4-е место в НАТО - после США, Великобритании и Франции.