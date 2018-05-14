Пашинян и Лукашенко назвали слабости Евразийского экономического союза

РБК -В Сочи завершился саммит Евразийского экономического союза, в котором принял участие новый премьер Армении. Лидеры договорились предоставить статус наблюдателя Молдавии. В ходе дискуссии посетовали на сохраняющиеся проблемы.

В Сочи завершился однодневный саммит Высшего Евразийского экономического совета, в котором в этом году председательствует Россия. Президент Владимир Путин рассказал, что «не без споров и разногласий» лидерам удалось согласовать несколько решений. Одним из них стало наделение статусом наблюдателя Молдавии, президент которой Игорь Додон уже в понедельник смог принять участие в заседании совета в расширенном составе.



Саммит стал первым для нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На расширенном заседании совета, который транслировался для журналистов, он выступил после российского президента Владимира Путина.



«В Армении произошла мирная смена власти. Мы сегодня сформировали правительство, программа которого в концептуальном плане не будет предусматривать реверса на внешнеполитическом треке», — уверил собравшихся премьер Пашинян. Он сказал, что новое правительство Армении настроено на «активное взаимодействие с партнерами и практическое достижение свободы передвижения товаров, услуг и капиталов». Он посетовал на то, что в Евразийском экономическом союзе сохраняются барьеры, изъятия, что не оправдывает ожидания бизнеса от работы союза. Армения, по его словам, исходит из того, что необходимо прежде всего обеспечить рост торгово-экономического сотрудничества, обеспечить равные условия для хозяйствующих субъектов. «В конце концов, если показатели экономической активности не чувствуются гражданами, они переходят в категорию статистики», — предупредил Пашинян, возглавивший правительство после массовых митингов.



За три с половиной года существования в союзе проделана большая работа, однако эффективность проводимых мероприятий все еще оставляет желать лучшего, сказал в своем выступлении президент Белоруссии Александр Лукашенко. «В торговлю регулярно вмешивается политика. Интересы отдельных товаропроизводителей ставятся выше принятых нами решений. Не надо приводить примеры, вы о них сами прекрасно знаете», — не первый раз указал на проблему белорусский лидер.​ «Вместо того чтобы свободно торговать, закрываемся друг от друга. Обмениваемся упреками в СМИ, рискуем международным имиджем союза», — назвал он еще несколько проблем.

Как и в предыдущие годы, он посетовал на то, что члены союза не задействуют механизмы разрешения споров через Евразийскую экономическую комиссию. С тем, что комиссии должна работать более эффективно, был согласен и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил сформировать группу для анализа всех мер, которые были приняты в союзе, и всех сохраняющихся препятствий​.



Заседанию в узком и расширенном составах предшествовали двусторонние переговоры лидеров. В частности, Путин провел переговоры с Пашиняном и другими членами ЕАЭС. ЕАЭС был создан в 2015 году, в прошедшем году ВВП стран-участниц вырос на 1,8%.



Председатель ЕЭК Тигран Саркисян анонсировал подписание двух документов 17 мая на Астанинском экономическом форуме — о торгово-экономическом союзе с Китаем и временное соглашение о зоне свободной торговли с Ираном.