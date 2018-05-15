Работники Араратского цементного комбината требуют повысить им зарплату

Сотни работников Араратского цементно-шиферного комбината в эти минуты проводят акцию протеста напротив здания предприятия, требуя повысить им зарплату и улучшить условия труда. Об этом Hetq.am сообщила жительница Арарата Гаяне Ованян.

Работники комбината также объявили забастовку и перекрыли дорогу к предприятию.

По словам Ованян, участники акции утверждают, что получают 50-60 тысяч драмов за каторжный труд, работают в опасных условиях. Они также требуют встречи с владельцем комбината, депутатом Национального Собрания Гагиком Царукяном, поскольку директор Манук Аракелян не прислушивается к их требованиям и ничего не делает для улучшения их условий труда.

Участники пикета сообщили, что директор без каких-либо объяснений увольняет работников.

Они также рассказали, что когда на комбинат пришел Гагик Царукян, люди попытались пожаловаться на условия труда, однако Манук Аракелян запретил им говорить о воолнующих их проблемах.