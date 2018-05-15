Норакертцы перекрыли дорогу в село

Жители общины Норакерт Армавирской области сегодня с утра проводят акции протеста. В эти минуты перекрыта дорога в село.

Около 700 норакертцев организовали сбор подписей против незаконных действий руководителя общины и членов совета старейшин.

Отметим, что староста Норакерта Шаген Карапетян возглавляет общину уже 16 лет, он член Республиканской партии.

Норакертцы утверждают, что принадлежащее общине движимое и недвижимое имущество было отчуждено с грубыми нарушениями и игнорированием требований закона. Отчуждение было проведено в условиях секретности, без обнародования решения совета старейшин и учета мнений жителей общины.

Люди также требуют обнародовать подробные данные о том, как были израсходованы средства общинного бюджета за последние десять лет, а также решения совета старейшин об отчуждении движимого и недвижимого имущества. Отмечается, что особую важность представляют, в частности, территория сада, где находится общинный детский сад, бывшее здание медпункта, бывшее здание сельской администрации, территория остановки транспорта и земельный участок под строительство спортивного комплекса.

Норакертцы также требуют вернуть общине принадлежащее ей на правах собственности то имущество, которое было отчуждено в нарушение требований закона и в результате игнорирования мнения жителей общины.

Жители общины утверждают, что невыполнение или частичное выполнение указанных требований они воспримут ка игнорирование их мнения, в результате чего будет выдвинуто требование об отставке руководителя общины и членов совета старейшин.