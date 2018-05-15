Ректор Ширакского госуниверситета подал в отставку

Первое посещение новоназначенным министром образования и науки Араиком Арутюняном Ширакского государственного университета ознаменовалось отставкой ректора вуза Саака Минасяна.

Накануне подал в отставку председатель совета ШГУ Феликс Цолакян. Отвечая на вопросы журналистов, министр отметил, что встретился со всеми заинтересованными сторонами.

“В этом процессе для меня неприемлема царящая в университете неакадемическая атмосфера, когда внутрерние проблемы одного из вузов Армении обсуждаются в обстановке взаимных оскорблений. Вчера я встретился с ректором, г-ном Минасяном. Сегодня также состоялась наша отдельная беседа, и мы нашли единственный выход из этой ситуации. Как вы знаете, накануне подал в отставке председатель совета. Решение состоит в том, чтобы сформировать новый совет, который проведет соответствующие букве закона новые выборы ректора с вашим участием и под нашим контролем”.

Временно исполняющим обязанности ректора ШГУ назначен проректор Ерванд Серобян. Ему поручено рассмотреть возможность возвращения в ближайшие недели двух уволенных преподавателей университета.

Что касается уволенной из вуза Анаит Фарманян, которая занимала должность проректора, то, как отметил министр, это было связано со структурными изменениями, в результате которых эта ставка была сокращена. Новый совет ШГУ в дальнейшем обсудит и этот вопрос.

Через месяц в Ширакском государственном университете будет сформирован новый совет, и ректором станет тот кандидат, которого поддержит большинство членов совета. Министр пообещал на следующей неделе вновь приехать в Гюмри, чтобы встретиться со студентами ШГУ, с которыми из-за нехватки времени не удалось пообщаться. На вопрос журналистов, какую позицию занимает глава МОН по вопросу деятельности ректора другого скандального вуза – Гюмрийского филиала консерватории – Карине Авдалян, Араик Арутюнян отметил, что не успел побеседовать с г-жой Авдалян. Проблемы, связанные с консерваторией, будут изучены в ходе второго рабочего визита министра в Гюмри.