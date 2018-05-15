Марукян – генпрокурору: “Кто Вам дал указание представить ходатайство после задержания депутатов?”

В постоянной комиссии по государпственно-правовым вопросам Национального Собрания обсуждалось сообщение “О деятельности прокуратуры Республики Армения за 2017 г.” Сообщение представил генпрокурор Артур Давтян.

Депутат фракции “Елк” Эдмон Марукян напомнил о том, что вместе с руководителем фракции Николом Пашиняном они обратились к генпрокурору по вопросу Артура Саргсяна (Приносящий хлеб).

“Мы утверждали, что если он не будет освобожден, то может умереть в тюрьме. Его не освободили, и, к сожалению, он умер. С целью установления виновных было возбуждено уголовное дело. Информации по данному вопросу практически нет. Между тем для общественности это важная информация, которой мы не располагаем”,- сказал Марукян.

По словам Артура Давтяна, в его прошлогоднем отчете содержалась подробная информация о деле Артура Саргсяна.

“Сожалею, что вы опять подчеркиваете: мы сказали, что если не отпустят Артура Саргсяна, он умрет. Г-н Марукян, повторяю то, что я говорил раньше: Артур Саргсян умер не в тюрьме. По рекомендации врача, которая была обусловлена конкретной болезнью, ему была сделана операция, после которой он находился в больнице, откуда выписался и уже потом умер. По данному факту возбуждено уголовноедело, расследование еще не закончено”,- сказал генпрокурор.

Марукян коснулся также избирательных фальсификаций в ходе выборов в совет старейшин Еревана в мае 2017 г., а также выявленных блоком “Елк” поддельных документов, получивших название “Зибиликс”.

“Мы представили списки людей с указанием их адресов, того, кто сколько денег получил, списки полка Патрульно-постовой службы полиции с указанием сумм, многочисленные сведения о том, как людям раздавали деньги. Фактически вы покрыли преступление, которое носило массовый характер”,- отметил депутат.

Давтян возразил: “Орган предварительного следствия расследовал это дело на основании тех данных, которые у него были”.

Другой вопрос касался применения насилия к демонстрантам со стороны лиц “подозрительной внешности” в ходе общенародного движения, случаев разгрома автомобилей, а также задержания депутатов парламента Сасуна Микаеляна, Арарата Мирзояна и Никола Пашиняна. “В случае с Николом Пашиняном имело место похищение, так как мы так и не узнали, где он находился. На каком этапе находится это дело, какие ходатайства о лишении их депаутатской неприкосновенности были представлены Вами и что стало с этими ходатайствами?” – спросил Эдмон Марукян.

“По поводу последних событий был проведен глубокий мониторинг. Хочу выразить благодарность тем журналистам и отдельным правозащитным организациям, которые по собственной инициативе предоставили нам видеоматериалы. Мы проследили за тем, чтобы и в Специальной следственной службе, и в Следственном комитете по этим случаям были возбуждены уголовные дела”,- ответил Артур Давтян.

Касаясь задержания депутатов, генпрокурор пояснил, что они были задержаны в связи с организацией незаконных собраний.

“На основании материалов, полученных в рамках уголовных дел, которые были возбуждены по указанным фактам, мной было представлено ходатайство в парламент, после чего произошли известные общественности события. Тогдашний врио премьер-министра в письменной форме обратился ко мне, и мной было направлено письмо спикеру Национального Собрания о том, чтобы снять вопрос с повестки и не проводить следствие”,- сказал Давтян.

“Я думаю, вы задержали их по политическим мотивам и освободили тоже по политическим мотивам. Правового процесса здесь не было. Кто дал Вам указание начать указанный процесс – представить ходатайство после задержания? Кто Вам отдал такой приказ?” – спросил Эдмон Марукян.

Генпрокурор заверил, что политических мотивов не было: “Мне никто не давал поручений. Глядя Вам в глаза, прямо говорю: я осуществлял свою профессиональную деятельность. Что касается того, чтобы не рассматривать ходатайство, то – да, здесь есть политический компонент, и это тоже носит правовой характер. На основании полученных материалов прокурор представляет свою оценку, и политический орган должен дать политическую оценку”.