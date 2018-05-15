Компания сына губернатора Армавира займется вырубкой лесов в Дсехе

В рамках программы реформирования охраны лесов в этом году в Дсехском лесном хозяйстве должно заготовлено 14 тысяч кубометров древесины.

В филиалах ГНКО “Айантар” реформы в лесоохранной сфере превратились в процесс их массового уничтожения. В Дсехском лесном хозяйстве предусмотрено эксплуатировать 19 делянок. Дсехское лесное хозяйство охватывает 14505,2 га лесов в Марце, Моткоре, Дсехе, Лоруте.

По словам и.о.начальника коммерческого и маркетингового отдела ГНКО “Айантар” Вагаршака Саргсяна, была подана всего одна заявка на участие в аукционе по эксплуатации 19 делянок. На сегодняшний день на торги вынесена именно эта делянка.

Против прошлогоднего плана заготовки в размере 2000 кубометров древесины “Айантар” поручил Дсехскрму лесному хозяйству подготовить на 19 делянках 14 тыс. кубометров древесины.

Напомним, что “Айантар” наачал проводить в своих филиалах реформы с целью стабильного управления лесами, их охраны и повышения эффективности борьбы с незаконными вырубками.

Единственную заявку на эксплуатацию делянки в лесах Дсехского лесного хозяйства представило зарегистрированное в Армавире ООО “Агро айги”. Владельцами этой компании являются сын губернатора Армавира Ашота Каграманяна Саркис Каграманян (50%) и Далар Нерсес Антони (50%). “Договор с ними уже заключен”,- сообщил Вагаршак Саргсян.

80-летний житель Дсеха Мартун Шекоян 39 лет проработал в Туманянском лесном хозяйстве инженером техники безопасности, затем инженером защиты и охраны лесов. В эти годы контроль за дсехским лесом осуществляло Туманянское лесное хозяйство. По словам М.Шекояна, если прямо сейчас вырубить весь дсехский лес, 14 тысяч кубометров древесины никак не наберется.

Мартин Шекоян

По словам нашего собеседника, в лесах Дсеха есть два места, где проводить вырубки невозможно, так как деревья растут на покатом склоне: “Лес и молодняк остался только в этих местах. А теперь пойдите посмотрите, сколько деревьев, причем молодых, осталось в Дсехском лесном хозяйстве. Знайте, леса уже нет”.

М.Шекоян утверждает, что руководитель “Айантара”, отдавший распоряжение о заготовке в Дсехском лесном хозяйстве 14 тыс. кубометров древесины в течение года, не знает о состоянии дсехских лесов.

Нам не удалось побеседовать с врио директора Дсехского лесного хозяйства, бывшим депутатом Национального Собрания, членом Республиканской партии Кареном Сарибекяном о состоянии лесного хозяйства и проводимых здесь реформах. По телефону Сарибекян сказал, что руководит Дсехским лесным хозяйством около месяца. “Время покажет, буду я продолжать работать или откажусь от должности директора. Могу только сказать, что за время моего руководства незаконных вырубок в дсехских лесах не было”,- заявил К.Сарибекян.

А Мартин Шекоян предложил: “Пусть пришлют людей, пойдем посчитаем. Я могу доказать, что в лесах Дсехского лесного хозяйства 14 тысяч кубометров древесины не наберется. В Моткорском ущелье деревья осталось только в труднодоступных местах. В лесах нашего Дсеха машины в таких местах проехать не могут, между тем лес остался только там. Я не знаю, как там можно работать”.