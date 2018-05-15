США заблокировали расследование кровопролития в секторе Газа

Deutsche Welle -Масштабы кровопролития в ходе протестов на границе с сектором Газа потрясли мировое сообщество, Турция назвала случившееся геноцидом. Однако США высказались в ООН против независимого расследования.

США заблокировали независимое расследование столкновений на границе Израиля и сектора Газа, в результате которых были убиты десятки палестинцев. Вашингтон отклонил проект соответствующего заявления, сообщает во вторник, 15 мая, агентство dpa со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно сообщениям СМИ, в проекте заявления, предложенном Кувейтом, говорилось, что "Совет Безопасности выражает возмущение и огорчение в связи с убийством палестинских гражданских лиц, реализовывавших свое право на проведение мирных протестов, призывает к проведению независимого и прозрачного расследования и обращается с призывом ко всем сторонам проявлять сдержанность".

В документе также содержался призыв ко всем государствам соблюдать давнюю резолюцию Совбеза ООН о недопустимости переноса посольств в спорный Иерусалим. США, вопреки международной критике, накануне перенесли свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что привело к новой волне насилия в регионе.

Многочисленные жертвы

Десятки тысяч палестинцев собрались в знак протеста на границе с Израилем, некоторые из них попытались прорваться на израильскую территорию и забрасывали израильских солдат бутылками с зажигательной смесью. Израиль в ответ открыл огонь по демонстрантам. В результате, по данным министерства здравоохранения Палестинской автономии, погибли не менее 59 палестинцев, еще более 2770 были ранены.

Турция назвала действия Израиля геноцидом и отозвала своих послов из Израиля и США. Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил "насилие израильской армии против демонстрантов" и выразил сожаление по поводу "большого числа палестинских гражданских жертв в секторе Газа".

Позиция Израиля и США

Израиль обвинил в случившемся палестинское радикальное движение ХАМАС. "Каждый пострадавший на границе - жертва военных преступлений ХАМАС, каждая смерть - результат террористической деятельности ХАМАС, и за все эти жертвы ответственность несет исключительно ХАМАС", - заявил постпред Израиля в ООН Данни Данон.

США также возложили всю ответственность за кровопролитие на движение ХАМАС, правящее в секторе Газа с 2007 года. Представитель президента США Радж Шах заявил, что в связи с этим нет необходимости призывать Израиль к сдержанности..

Новое заседание Совета Безопасности ООН

15 мая Совет Безопасности ООН вновь обсудит создавшуюся ситуацию и, в частности, заслушает спецпредставителя ООН на Ближнем Востоке Николая Младенова.

Между тем в Газе начался трехдневный траур по погибшим. Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал провести 15 мая всеобщую забастовку протеста. В этот же день палестинцы отмечают день Накба или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовое выселение арабов с израильской территории.