Госдеп раскритиковал Россию за открытие Крымского моста

РБК -Госдепартамент США во вторник, 15 мая, прокомментировал открытие движения по Крымскому мосту через Керченский пролив. Заявление от лица официального представителя американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт опубликовано на сайте Госдепартамента.



«Соединенные Штаты осуждают строительство и частичное открытие моста между Россией и оккупированным Крымом, которое было сделано без разрешения правительства Украины. Крым является частью Украины. Строительство Россией моста служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное право», — заявила Науэрт.



В заявлении подчеркивается, что мост «представляет собой не только попытку России укрепить свой незаконный захват и оккупацию Крыма, но и препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей, которые могут проходить через Керченский пролив, — единственный путь попадания в территориальные воды Украины в Азовском море». «Мы призываем Россию не препятствовать этому судоходству», — заявила Науэрт.

Она еще раз подчеркнула, что санкции в отношении России, связанные с присоединением Крыма, сохранятся до тех пор, пока полуостров не вернется в состав Украины.

Ранее во вторник свое мнение по поводу открытия Крымского моста высказали в ЕС. В заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Майи Косьянчич говорилось, что строительство Россией моста через Керченский пролив без разрешения Киева является нарушением суверенитета Украины. В нем также подчеркивалось, что мост мешает прохождению украинских кораблей через Керченский пролив в порты, находящиеся в Азовском море.





