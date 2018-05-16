Путин открыл Крымский мост, сев за руль «КАМАЗа»

«Новая газета» -Крымский автомобильный мост протяженностью 19 километров, соединивший полуостров с Краснодарским краем, построили в рекордные 2 года (еще год дан на то, чтобы достроить железнодорожную ветку). Генподрядчик стройки — компания Аркадия Ротенберга.

Церемонию открытия 15 мая посетил президент Владимир Путин. Поблагодарив строителей «за отличную работу» и вспомнив, что мост в Крым Россия планировала «еще при царе-батюшке», Путин сел за руль«Камаза» и проехал по мосту во главе колонны грузовиков.

Евросоюз отреагировал на открытие Крымского моста. Ведомство ЕС по международным делам выпустило заявление. «Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова с Россией и его изоляцию от Украины, частью которой он является», — говорится в документе (EN). «Пренебрежением международным правом» в свою очередь назвал открытие моста в Крым президент Украины Петр Порошенко.