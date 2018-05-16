Норакертцы вновь перекрыли дорогу и требуют отставки старосты и членов совета старейшин

Жители села Норакерт Армавирской области сегодня продолжили акцию протеста. Они опять перекрыли дорогу в село и требуют отставки руководителя общины Шагена Карапетяна и членов совета старейшин, после чего должны состояться выборы. Участники акции надеются, что новое руководство получит возможность изучить ситуацию и дать объяснения жителям общины.

Напомним, что вчера утром норакертцы перекрыли дорогу в село и потребовали от старосты Шагена Карапетяна вернуть им общинную собственность, отчужденную несколько лет назад его близким “за копейки”. Жители также требуют представить им подробный отчет о расходовании средств общинного бюджета.

Сегодня норакертцы подоготовили очередное заявление, в котором говорится, что ни руководитель общины, ни совет старейшин не дали конкретных ответов на их вчерашние требования.

По словам участников акции, утверждение старосты о том, что имущество общины якобы было отчуждено в соответствии с законом и что приобрести его мог каждый желающий, не соответствуют действительности. Какие-либо документы, подтверждающие законность сделок, не были представлены. Кроме того, заседания совета старейшин, на которых было принято решение разрешить продажу общинного имущества, прошли с явными и грубыми нарушениями закона РА “Об органах местного самоупрааления”. В частности, заседания прошли в закрытом режиме, жители общины не были предварительно проинформированы о проведении заседания совета старейшин и его повестке. Кроме того, не были организованы публичные слушания с целью уточнения позиции жителей общины.

“Призываем руководителя общины и членов совета старейшин подать в отставку, что станет основанием для проведения внеочередных выборов. Избранные в результате выборов руководитель общины и совет старейшин получат возможность изучить ситуацию и дать жителям общины объяснения по поднятым вопросам”,- говорится в заявлении норакертцев.