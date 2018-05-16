Среда, 23 мая
Օбщество

Акция протеста против вырубки деревьев в саду, который благоустраивается по случаю 2800-летия Еревана



16:03

В эти минуты напротив здания мэрии находятся сотни граждан, которые требуют отставки мэра Тарона Маргаряна. Демонстранты уже долгое время пытаются пройти внутрь, однако им не разрешают. По словам граждан, здесь находятся провокаторы, которые запрещают демонстрантам войти в мэрию и пытаются спровоцировать столкновение. 

15:28

Член фракции “Елк” в совете старейшин Еревана Ани Хачатрян немногим ранее подошла к стоявшему на первом этаже здания мэрии начальнику управления по контролю за градостроительством и землей Айку Асатряну и заявила: “Твои сотрудники не для того, чтобы толкать демонстрантов”.

В беседе с Hetq.am Ани Хачатрян отметила, что стоящие перед входом мужчины запрещают активистам пройти в мэрию. По словам нашей собеседницы, стоящие у входа лица – сотрудники Айка Асатряна.

Отметим, что перед зданием мэрии напряженная ситуация. Стоящие там незнакомые мужчины запрещают активистам пройти в здание.

15:03

В эти минуты обстановка накалена и в самой мэрии. Стоящие у входа активисты пытаются пройти внутрь, несмотря на противодействие сотрудников службы безопасности.

14:19

Сотни демонстрантов собрались напротив здания мэрии Еревана. Им не разрешают войти в здание и присоединиться к активистам, которые проводят акцию протеста в самой мэрии. Демонстранты перекрыли улицы Аргишти и Григора  Лусаворича.

Секретарь администрации столичной мэрии Сергей Макарян обратился в полицию. В заявлении, в частности, говорится: “В нарушение закона произошло проникновение в здание мэрии Еревана, являющейся объектом охраны со стороны полиции, что привело к нарушению нормальной работы”. В заявлении также содержалась просьба принять меры к прекращению незаконных действий.

Сотрудники службы безопасности городской администрации запрещают вновь прибывшим демонстрантам войти в здание и присоединиться к гражданам, проводящим акцию протеста перед кабинетом мэра Тарона Маргаряна. 

14:16

13:52

Вмце-мэр Еревана Камо Ареян предложил участникам акции пройти в другой корпус мэрии и встретиться там с Тароном Маргаряном, вице-мэрами и начальниками соответствующих управлений для решения волнующих общественность вопросов, однако демонстранты отказались от этого предложения, заявив, что будут ждать мэра перед его кабинетом.

13:28

Здесь находятся вице-мэр столицы Давид Оганян и начальник управления информации и по связям с общественностью мэрии Артур Геворкян. Демонстранты занесли в кабинет мэра ветки срезанных в саду зеленых деревьев.

Оганян предложил активистам подняться в комнату для пресс-конференций и обсудить со специалистами вопрос благоустройства сада. Активисты заявили, что согласятся только в том случае, если на обсуждение придет мэр.

Оганян сказал, что мэр придет только в том случае, если объяснения специалистов не удовлетворят участников акции. Последние отклонили это предложение, сказав, что не уйдут до тех пор, пока не встретятся с Тароном Маргаряном.

 

Вошедшие в здание мэрии демонстранты добрались до кабинета мэра, где стали скандировать: “Тарон, уходи!”. При этом они подняли руки в знак того, что их акция носит мирный характер.  

13:24

Несколько демонстрантов вошли в здание мэрии Еревана и скандируют “Тарон – преступник!”, “Тарон, спускайся!”. Участники акции хотят лично от мэра услышать разъяснения по поводу вырубок деревьев.

13:14

Несмотря на усилия вице-мэра Давида Оганяна и сотрудников службы безопасности, демонстрантам удалось пройти в задние мэрии. В эти минуты они поднимаются по этажам и скандируют: “Тарон, уходи!”.

13:08

В ответ на утверждения о том, что в благоустраиваемом саду срезаны только высохшие деревья, демонстранты принесли с собой ветки нескольких зеленых деревьев,: которые они положили перед входом в здание мэрии и обратились к Тарону Маргаряну: “Тарон, это и есть сухие деревья?”

Начальник управления экологии столичной мэрии Авет Мартиросян заверил участников акции протеста, что в саду будут посажены 40-50 высококачественных деревьев, построены фонтаны, а по соседству с ними появятся новые деревья. По словам Мартиросяна, срезаны 50-летние сухие деревья. Демонстранты потребовали от начальника управления конкретных доказательств того, что эти деревья были высохшими. Авет Мартиросян отметил, что в сентябре здесь появится новый сад, и граждане увидят, какой он будет иметь вид.

 12:51

Здесь же находится вице-мэр Давид Оганян. Акативисты обвинили чиновников в том, что те осуществилии масштабную вырубку деревьев без проведения публичных слушаний.

Некоторые граждане потребовали, чтобы Оганян подал в отставку из-за вырубки деревьев в таком количестве. “Мы хотим наши деревья, мы хотим наши столетние ивы!” – обратился к Оганяну один из активистов.

12:28

Демонстранты сорвали плакаты с информацией о работах по благоустройству сада, снесли жестяную ограду и зашли в сад, чтобы увидеть, что там происходит.  

В эти  минуты активисты продолжают срывать плакаты и сносить жестяную ограду. 

12:14

Вчера в сети появился снимок сада, расположенного на пересечении улиц Италии и Бейрута, где проводятся работы по благоустройству, приуроченные к 2800-летию Еревана. Снимок показал, что под видом благоустройства в саду срезаны многочисленные деревья. Этот факт удивил и возмутил многих граждан, которые сегодня собрались на акцию протеста.

Десятки демонстрантов и экологов находятся в эти минуты перед зданием мэрии Еревана. Часть из них собирается отправиться в сад, чтобы на месте увидеть, в каком он состоянии, сколько деревьев срезано и какие работы там ведутся.

Вчера пользователи соцсетей распространяли снимки с изображением сада до вступления Тарона Маргаряна в должность мэра и сейчас.

Вчера мэрия разъяснила, что работы по благоустройству сада,  который находится на пересечении улиц Италии и Бейрута, проводятся в соответствии с заключениепм специалистов, что срезаны только старые и сухие деревья.

Мэрия заверила, что в рамках благоустройства предусмотрено посадить в саду в четыре раза больше высококачественных деревьев.

Сад, расположенный между улицами Италии, Бейрута, Хоренаци и Г.Лусаворича, благоустраивается на средства благотворительного фонда “Семья Варданянов” в качестве подарка к 2800-летию основания Еревана.

Отметим, что об осуществляемых в этом саду ночных вырубках деревьев мы предупреждали еще 3 февраля. 


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Комментарии (3)
1. Nairi19:33 - 16 мая, 2018
The official also claimed that the tree (Oak tree that is) lives only 50 years, that information is not correct, the oak trees can reach over 1000 years, it is obvious that he is not aware of the nature, or life of trees. An mature oak tree can grow up to 45 meters tall and can spread almost as wide. At 700 years old the oak has reached old age. It produces fewer acorns and only grows very slowly. At 1000 years old, the oak is nearing the end of its life. People should do their research before they make any comments.
2. eddy05:56 - 17 мая, 2018
I don't think such kind of RADICAL actions by environmentalists would help Nikol and his new team ..I think a lot of people can still remember how dirty "the lovers" park was before being redesigned by the Boghosian foundation !!!!! First off all Thank you to Vartanina family for there great gift to Yerevan. The Yerevan city authorities hat to inform what was going on. I think there are a lot of miscommunication and misunderstanding for which first off all the city authorities are blame for it! I do visit Armenia/Yerevan at least twice a year. This "park" had /has a couple nice big tress, but still this park is /was in a very bad condition. Happy to see that the park being redesigned- As it was the case with Cascade or "lover parks" Thank you to the Vartanian family,. Yerevan city authorities should learn to engage and inform people about all projects before final approval etc.
3. eddy06:03 - 17 мая, 2018
PS... I don't like this city authorizes, but I was relay, relay upset ,as I realize that a young environmental activist had no clue and information about "armenian carpets" , and she was mentioning it (the project of pay ways ) in a video as something form "Uzbekistan "
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