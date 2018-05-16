Сторонники “Сасна црер” перекрыли проспект Аршакуняц: судья удалился в совещательную комнату

Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Месропа Макяна удалился в совещательную комнату для вынесения решения по представленному адвокатами ходатайству об изменении меры пресечения обвиняемым по делу о группе “Сасна црер”. Решение будет обнародовано завтра в 16.00.

После удаления суда в совещательную комнату присутствовавшие на заседании граждане перекрыли улицу Аршакуняц, где находится здание суда. Они заявили, что собираются провести акцию протеста также перед зданиями Генпрокуратуры и Кассационного суда.

В эти минуты улица Аршакуняц полностью перекрыта.

Отметим, что сторона обвинения возразила против ходатайства об изменении меры пресечения обвиняемым. Когда прокурор Петрос Петросян начал излагать свою позицию, граждане в знак протеста принялись свистеть и требовать освободить политзаключенных.