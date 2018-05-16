Состоялась телефонная беседа между Тароном Маргаряном и Валерием Осипяном

В связи с тем, что группа граждан ворвалась в здание мэрии Еревана, мэр Тарон Маргарян провел телефонную беседу с начальником Полиции РА Валерием Осипяном. Как сообщило управление информации и по связям с общественностью мэрии, начальник Полиции отметил, что с демонстрантами ведутся объяснительные работы по поводу инцидента.

Напомним, что сегодня утром перед зданием мэрии Еревана началась акция протеста против вырубки деревьев в саду на пересечении улиц Италии и Бейрута, где ведутся работы по благоустройству в связи с 2800-летием основания Еревана.