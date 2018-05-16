Десять членов группы “Сасна црер” останутся под арестом. Граждане вновь перекрыли проспект Аршакуняц

Суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Месропа Макяна немногим ранее отклонил ходатайства защитников десяти членов группы “Сасна црер” об изменении или отмене меры пресечения.

Судья еще не закончил оглашать решение, когда подсудимые и их защитники покинули зал заседаний.

После того, как из слов судьи Макяна стало понятно, что ходатайства будут отклонены, десять членов “Сасна црер” – Павел Манукян, Араик Хандоян, Варужан Аветисян, Мхитар Аветисян, Седрак Назарян, Эдвард Григорян, Смбат Барсегян, Армен Билян, Арег Кюрегян и Гагик Егиазарян – покинули зал заседаний. После них из зала вышли и находившиеся там граждане. Судье пришлось зачитывать решение в присутствии прокуроров.

Учитывая то обстоятельство, что подсудимые и их защитники покинули зал заседаний, судья решил обратиться по вопросу поведения адвокатов в Адвокатскую палату, а подсудимых на десять часов удалил из зала заседаний.

Отметим, что граждане вновь перекрыли проспект Аршакуняц.







