Демонстрантам запрещают войти в здание мэрии и присоединиться к другим участникам акции

В полдень многочисленные демонстранты вошли в здание мэрии, чтобы потребовать от мэра столицы Тарона Маргаряна объяснений по поводу массовой вырубки деревьев в саду, который благоустраивается по случаю 2800-летия Еревана. Активисты поднялись на третий этаж, где находится кабинет мэра, но им не удалось встретиться с Тароном Маргаряном.

Пока активисты проводили перед кабинетом градоначальника акцию протеста, находившимся у входа в мэрию десяткам граждан не разрешали войти вовнутрь и присоединиться к находящимся там активистам. Возле пропускного пункта долгое время сохранялась напряженная ситуация, так как сотрудники службы безопасности перекрыли вход демонстрантам, из-за чего между ними и находившимися там полицейскими, а также незнакомыми мужчинами стали происходить стычки.

Напомним, что в полдень демонстранты порвали плакаты вокруг сада, а в некоторых местах снесли жестяной забор, чтобы пройти на территорию и увидеть, что там происходит. Собрав валявшиеся на земле зеленые ветки от срезанных деревьев, граждане направились к мэрии. Зайдя в здание, активисты с ветками деревьев поднялись на третий этаж, где находится кабинет мэра Тарона Маргаряна, чтобы потребовать от него объяснений.