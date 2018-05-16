Среда, 23 мая

Акция протеста с требованием отставки мэра Еревана (фото)


Сегодня в полдень демонстранты ворвались в здание столичной мэрии, чтобы потребовать от мэра Тарона Маргаряна объяснений по поводу массовой вырубки деревьев в саду, который благоустраивается по случаю 2800-летия Еревана. 

Пока несколько десятков активистов проводили акцию протеста перед кабинетом мэра, сотни демонстратов, собравшись у входа в мэрию, требовали отставки Тарона Маргаряна. 

Сотрудники службы безопасности запретили демонстрантам пройти в здание мэрии, из-за чего у пропускного пункта возникла напряженная ситуация. 


Օбщество

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