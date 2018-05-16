Акция протеста с требованием отставки мэра Еревана (фото)

Сегодня в полдень демонстранты ворвались в здание столичной мэрии, чтобы потребовать от мэра Тарона Маргаряна объяснений по поводу массовой вырубки деревьев в саду, который благоустраивается по случаю 2800-летия Еревана.

Пока несколько десятков активистов проводили акцию протеста перед кабинетом мэра, сотни демонстратов, собравшись у входа в мэрию, требовали отставки Тарона Маргаряна.

Сотрудники службы безопасности запретили демонстрантам пройти в здание мэрии, из-за чего у пропускного пункта возникла напряженная ситуация.