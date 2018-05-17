Среда, 23 мая

От демонтажа строительных оград до требования отставки мэра Еревана (фото)


15 мая в социальных сетях появилась фотография, которая заставила многих  граждан на следующий день собраться перед мэрией Еревана. Люди, озабоченные судьбой Сквера ив, сперва провели акцию протеста перед зданием мэрии, а затем перешли на противоположный тротуар демонтировать строительную ограду, чтобы, как они сами сказали, показать согражданам, как выглядит разрушенный сад. После этого активисты вошли в здание мэрии, где стали требовать отставки мэра Тарона Маргаряна и роспуска совета старейшин. В мэрию пришли и сторонники мэра. Последний вышел из здания мэрии только после того, как требовавшие его отставки граждане около 17 часов направились протестовать к зданию прокуратуры, а оттуда – на Бульвар рядом с Главпочтамтом на улице Сарьяна, где также ведется строительство. Перед зданием мэрии Тарона Маргаряна встретили его сторонники, которые держали в руках листовки с лозунгом “Наш мэр – Тарон”.

Մայիսի 16, 2018 թ.։


Օбщество

Главная страница

Распечатать    |  In English  |  Հայերեն

Комментарии (2)
1. ED21:29 - 17 мая, 2018
All these latest actions of "activists" regarding these two new parks plays into the hand of Yerevan city officials and oligarchies remaining inside and outside parliament. Most probably a part of activists being provoked and forced to such radical and harmful actions
2. Hagop00:31 - 19 мая, 2018
Get rid of these corrupt scumbags! Armenia version 2.0 is now in session! Revolution to drive oligarchs and businessmen OUT of political power. Power to the people! DRAIN THE ARMENIAN SWAMP!
Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

 