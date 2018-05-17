От демонтажа строительных оград до требования отставки мэра Еревана (фото)

15 мая в социальных сетях появилась фотография, которая заставила многих граждан на следующий день собраться перед мэрией Еревана. Люди, озабоченные судьбой Сквера ив, сперва провели акцию протеста перед зданием мэрии, а затем перешли на противоположный тротуар демонтировать строительную ограду, чтобы, как они сами сказали, показать согражданам, как выглядит разрушенный сад. После этого активисты вошли в здание мэрии, где стали требовать отставки мэра Тарона Маргаряна и роспуска совета старейшин. В мэрию пришли и сторонники мэра. Последний вышел из здания мэрии только после того, как требовавшие его отставки граждане около 17 часов направились протестовать к зданию прокуратуры, а оттуда – на Бульвар рядом с Главпочтамтом на улице Сарьяна, где также ведется строительство. Перед зданием мэрии Тарона Маргаряна встретили его сторонники, которые держали в руках листовки с лозунгом “Наш мэр – Тарон”.

Մայիսի 16, 2018 թ.։