Среда, 23 мая
ПолитикаМарзы

В мэрии Гюмри обсуждается вопрос выражения вотума недоверия мэру



В мэрии Гюмри сегодня обсуждается проект решения о выражении вотума недоверия мэру города Самвелу Баласаняну, который представлен десятью членами блока “Баласанян” в совете старейшин.

Заседание началось в 10.00. В коридорах мэрии собрались работники пивоваренного завода, которые держали в руках плакаты с надписью “Руки прочь от нашего Баласаняна!”.

Три дня назад десять членов совета старейшин Гюмри от блока “Баласанян” представили проект решения о выражении вотума недоверия мэру города Самвелу Баласаняну.

Член фракции “Гала” в совете старейшин Левон Барсегян, комментируя вопрос о выражении недоверия мэру со стороны членов его собственной партии, написал в Фейсбуке: “По всей видимости (на 91%), они хотят сорвать инициированную ими же акцию выражения недоверия, тем самым выразив поддержку Самвелу Баласаняну. Второй, менее вероятный, сценарий (8%): действительно избавить Баласаняна от мучений и 17-ю членами совета старейшин передать должность неизвестному мне на политической арене коллеге, которому совет старейшин, по закону, не будет иметь права выразить недоверие”.


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