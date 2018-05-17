Правительство разработает механизмы применения кредитной амнистии в сельском хозяйстве

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян затронул “несколько актуальных вопросов”.

Первый вопрос касался градобития, причинившего значительный ущерб некоторым сельским общинам. Как сообщил министр сельского хозяйства, пострадали в основном Арагацотнская, Армавирская и Араратская области, размер ущерба составляет 20-80% - в основном фрукты и плоды.

Обратившись к министру территориального управления и развития Сурену Папикяну, Никол Пашинян попросил в сотрудничестве с министром сельского хозяйства составить полную картину ситуации в пострадавших районах.

Премьер коснулся также проблемы противоградных станций, отметив, что крестьянские хозяйства не пользуются в полной мере противоградными станциями, что, по словам Н.Пашиняна, обусловлено финансовыми причинами.

Глава правительства также отметил, что в ходе вчерашней встречи с председателем Центрального банка обсуждался вопрос кредитов крестьянских хозйств, и Пашинян попросил разработать механизмы кредитного амнистирования для крестьян.