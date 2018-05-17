Никол Пашинян поручил разработать механизмы амнистирования задолженностей по штрафам за нарушение правил дорожного движения

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян поручил разработать шаги для амнистирования задолженностей по штрафам за нарушения, зафиксированные спидометрами. По этому вопросу он обратился к начальнику Полиции Валерию Осипяну и министру юстиции Артаку Зейналяну.

“Думаю, имеются огромные задолженности по штрафам, что, предполагаю, обусловлено отсутствием у людей финансовых возможностей. Мы должны разработать механизмы амнистирования этих задолженностей. Кроме того,. необходимо обдумать механизмы дальнейшего повышения эффективности спидометров и камер видеонаблюдения”,- отметил Н.Пашинян.

Глава правительства попросил министра юстиции и начальника Полиции как можно скорее представить законодательную инициативу по данному вопросу.