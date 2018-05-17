Н.Пашинян предложил пересмотреть количество служебных автомобилей: Мирзоян и Авинян уже отказались от нескольких машин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на сегодняшнем заседании правительства затронул вопрос сокращения количества служебных автомобилей.

“Содержание служебных автомобилей требует расходов. В современном мире есть другие механизмы решения этой проблемы. Например, пользование определенными услугами частных компаний”,- отметил Пашинян.

Первый вице-премьер Арарат Мирзоян подчеркнул, что общественность волнует вопрос большого числа служебных автомобилей в госаппарате. Мирзоян сообщил, что уже отказался от трех из пяти автомобилей, закрепленных за его офисом. Вице-премьер Тигран Авинян тоже отказался от двух из четырех предоставленных его офису служебных машин.

“Призываю министров пересмотреть количество служебных автомобилей”,- сказал премьер.

Министр труда и по социальным вопросам Мане Тандилян предложила принять единое для всех министров решение. Глава правительства согласился с этим предложением.

Министр образования и науки Араик Арутюнян обратил внимание на вопрос командировок, отметив, что они иногда “превращаются в туристические поездки”.