Премьер о блокировании улиц: “Необходимо понять, что нельзя сразу решить все вопросы”

“Мы все нуждаемся в паузе, чтобы в спокойных условиях классифицировать вопросы и заняться их решением”,- сказал на встрече с журналистами премьер-министр Никол Пашинян, касаясь проходящих в последние дни акций протеста в Ереване и ряде общин страны.

Напомним, что до начала заседания кабмина Пашинян вышел к собравшимся перед зданием правительства людям. “Такая картина была при всех правительствах. Мы знаем, что во многих местах эти акции прекращались путем оказания давления. Сейчас механизмов давления нет, люди пользуются своим правом на свободное высказывание мнения, и это нормально, Но с другой стороны я думаю, что необходимо понять, что нельзя сразу решить все вопросы”,- сказал Никол Пашинян.

Касаясь блокирования улицы сторонниками группы “Сасна црер”, Пашинян отметил, что хуже всего то, что участники акции не сформулировали, против кого направлены их действия.

“Если кто-то надеется, что я должен зайти в уголовно-исполнительное учреждение и открыть двери, то это неправильный подход. Есть определенный порядок, есть органы, и все вопросы должны быть решены”,- отметил Никол Пашинян.

Напомним, что собравшиеся вчера у здания ереванской мэрии граждане требовали отставки Тарона Маргаряна. По поводу этого вопроса премьер сказал, что требовать сразу отставки всех чиновников неправильно.