Сторонники группы “Сасна црер” продолжают блокировать проспект Аршакуняц в Ереване

Сторонники “Сасна црер” перекрыли проспект Аршакуняц, требуя изменить меру пресечения, то есть отменить арест, членам группы, захватившей летом прошлого года территорию полка патрульно-постовой службы в Ереване.

Напомним, что 11 и 16 мая адвокаты членов группы “Сасна црер” представили суду ходатайства об отмене ареста своим подзащитным. В интервью Hetq.am активистка Лусине Барсегян отметила, что дорога была перекрыта после вчерашнего судебного заседания и оставалась заблокированной всю ночь.

Некоторые участники акции заявили, что останутся на улице до тех пор, пока их требование не будет выполнено. Жена арестованного Каро Ехнукяна, Рузанна Ехнукян, не смогла сказать, какие шаги они предпримут после 15 часов. Напомним, что немногим ранее премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире призвал с 15.00 прекратить все акции протеста.