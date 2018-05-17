Министр иностранных дел Армении принял генерального секретаря ОДКБ

17-го мая министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова.



Приветствуя гостя, министр Мнацаканян поблагодарил за теплые пожелания по поводу его назначения на посту министра иностранных дел и отметил, что Армения придает большое значение эффективному сотрудничеству в рамках ОДКБ, которая является важной составляющей безопасности страны, и будет продолжать последовательные усилия по укреплению союзнического партнерства между членами организации.



Выразив благодарность за теплый прием, Юрий Хачатуров отметил, что на посту Генерального секретаря он предпринимает шаги для повышения эффективности сотрудничества в рамках ОДКБ.



В ходе встречи собеседники коснулись реализации решений прошедшего в Минске заседания Совета коллективной безопасности, а также вопросов повестки дня организации.



Генеральный секретарь ОДКБ представил министру Мнацаканяну текущую деятельность организации, подготовку к предстоящим сессиям уставных органов ОДКБ в Астане.