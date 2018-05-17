Среда, 23 мая
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Никол Пашинян принял Юрия Хачатурова



Премьер-министр Никол Пашинян принял генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова. Генеральный секретарь ОДКБ поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Генеральный секретарь ОДКБ представил премьер-министру ход подготовительных работ к предстоящим заседаниям уставных органов организации, вопросы повестки и намеченные мероприятия.

Собеседники коснулись также ряда вопросов, касающихся повышения эффективности взаимодействия в рамках ОДКБ. 


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