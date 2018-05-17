Среда, 23 мая
Օбщество

Еврокомиссия установит нормы выхлопов для грузовиков и автобусов



Deutsche Welle -В Евросоюзе действуют нормы выхлопа углекислого газа пока только для легковых автомобилей. Еврокомиссия решила ввести их и для других видов транспорта.

Еврокомиссия намерена ввести нормы выхлопов углекислого газа для грузовых автомобилей и автобусов. Это предложение является частью третьего этапа модернизации европейской системы дорожного движения, которая была представлена в четверг, 17 мая, в Брюсселе.

Помимо ограничений для грузовиков и автобусов, Еврокомиссия собирается сделать обязательным оснащение новых автомобилей системами помощи при экстренном торможении и предупреждения о сходе с полосы.

Выхлоп двуокиси углерода у грузовых автомобилей должен к 2030 году снизиться на 30 процентов по сравнению с 2019 годом, считают в Брюсселе. Производители грузовых автомобилей относятся к этим планам скептично.

Представители индустрии из объединения Acea указывают, что грузовые автомобили производят лишь пятую часть всех выхлопов углекислого газа в дорожном движении, но при этом перевозят 70 процентов товаров, транспортируемых наземным способом.


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